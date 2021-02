Succestræner trækker sig

Efter ni mesterskaber på stribe er Celtic i fuld gang med at misse chancen for at slå rekorden og vinde guld nummer 10 på stribe.

Med otte kampe tilbage har man 18 point op til de suveræne ærkefjender fra Rangers FC, og nu nu har trænet Neil Lennon taget konsekvensen af en forfærdelig sæson med hele fire nederlag i ligaen.

Celtic melder onsdag morgen, at Lennon har trukket sig fra trænerjobbet.

- Det har været en svær sæson grundet så mange ting, og det er selvfølgelig frustrerende og skuffende, at vi ikke har kunne ramme det samme høje niveau som tidligere, siger Lennon til klubbens hjemmeside.

- Jeg har arbejdet hårdere end nogensinde før for at prøve at vende tingene rundt, men det er desværre ikke lykkedes at ramme den stime, som vi havde brug for.

Lennon har stået i spidsen for Celtic siden februar 2019 og har vundet to mesterskaber med henholdsvis ni og 13 point ned til nummer to.

Han vandt også mesterskaberne med Celtic fra 2010 til 2014, mens han i de mellemliggende fem år var træner i Bolton Wanderers og Hibernian.

Som aktiv spiller var han i Celtic fra 2001 til 2007, mens han også huskes for næsten 200 kampe for Leicester i slutningen af sidste årtusinde.

