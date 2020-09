Super-debut: Nyindkøb satte utrolig rekord

I søndags fik 29-årige Thiago Alcântara sin debut for Liverpool, og han imponerede i de 45 minutter, han fik i 2-0-sejren over Chelsea.

I løbet af 2. halvleg havde spanieren hele 82 afleveringer - og 75 af dem var vellykkede. Kun syv af dem ramte ikke en medspiller.

Med 75 vellykkede afleveringer slog Thiago Alcântara en Premier League-rekord. Siden man i 2003 begyndte at opgøre statistikken, har ingen Premier League-spiller nogensinde leveret så mange vellykkede afleveringer i en halvleg.

Bag om spilleren Thiago Alcântara begyndte sin karriere på FC Barcelonas B-hold, hvorefter han blev rykket op på førsteholdet sammen med store stjerner som Messi og Iniesta. FC Barcelona beholdt Thiago i fire år, inden han skiftede til FC Bayern München. Her blev han i syv år og vandt adskillige trofæer. Senest Champions League tilbage i august. Liverpool har netop købt 29-årige Thiago for 30 millioner euro (223 millioner kroner).

I overtal

Den spanske stjerne lavede i øvrigt en stor fejl undervejs ved at begå straffespark et kvarter før tid, men Jorginho brændte på Liverpool-målmand Alisson.

Liverpool var en mand i overtal i hele anden halvleg, efter at den 24-årige dansker Andreas Christensen fra Chelsea var blevet vist ud i det 43. minut. Det er formentlig også en af årsagerne til, at Thiago Alcântara kunne sætte sin rekord, da Liverpool dominerede voldsomt efter pausen.

Sadio Mané lavede begge mål for 'The Reds', og Liverpool er efter to kampe noteret for seks point. Det er også Crystal Palace, Arsenal, Leicester og rivalerne Everton.

Liverpools forsvarende mestre møder i den kommende spillerunde Arsenal hjemme på Anfield.

