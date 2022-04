Superagenten Mino Raiola er død

Den italienske superagent Mino Raiola, der har nogle af verdens største stjerner i stald, er afgået ved døden.

Det skriver flere italienske og internationale medier herunder den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport.

I januar var 54-årige Mino Raiola indlagt, men dengang forlød det dog, at sygdommen ikke var livstruende, selv om han i flere uger var indlagt på intensivafdelingen på San Raffaele Hospitalet i Milano.

- Mino Raiola gennemgår helt almindelige undersøgelser, der kræver bedøvelse. Alt er planlagt, og der har ikke været nogen tvungne hasteoperationer, lød det dengang fra en talsmand.

Det er endnu uvist, hvad den præcise dødsårsag er, men årsagen til indlæggelsen i januar var angiveligt lungeproblemer.

Ifølge La Gazzetta dello Sport skulle hans tilstand være forværret kraftigt de seneste uger.

Mino Raiola i selskab med Mario Balotelli, som også var blandt klienterne. Foto: ANTONELLA FOGLIA / SPLASH NEWS

Frem til sin død var han agent for blandt andre Erling Haaland, Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic. Det var således også ham, der skulle have forestået den gigantiske handel, der forventes at sende Erling Haaland fra Dortmund og videre til en endnu større klub.

Ligesom han også sendte Paul Pogba til Manchester United i 2016 - og det var derfor også forventet, at han skulle føre franskmanden videre på en fri transfer denne sommer.

Sammen med Jorge Mendes var han blandt verdens mest berømte fodboldagenter, som de seneste år har tjent styrtende på at flytte spillere og trænere fra den ene klub til den anden. Pogba-handelen menes eksempelvis at have indbragt Raiola over 150 millioner kroner.

Mino Raiola voksede op i Holland med sine italienske forældre. Her arbejdede han længe i sin fars pizzarestaurant, inden han nåede toppen af fodboldverdenen.

