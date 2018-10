Superliga-stjerne nomineret: Blandt fodboldens største talenter

Evander da Silva er udvalgt på listen blandt de 40 største talenter i Europa - Kylian Mbappe er favorit til at vinde for andet år i træk

Hvem har været det største talent på den europæiske fodboldscene i år?

Det spørgsmål afgør en komite blandt 30 internationale journalister, der udpeger årets Golden Boy, en international pris til en spiller under 21 år.

En pris, der blev stiftet af den italienske fodboldavis Tuttosport tilbage i 2003, hvor spillere som Rafael van der Vaart, Wayne Rooney, Lionel Messi, Paul Pogba, Mario Balotelli, Isco, Anthony Martial og Kylian Mbappe blandt andre er blevet hyldet.

Den franske verdensmester Kylian Mbappe, der vandt i 2017, må være topfavorit til som den første at genvinde titlen i det felt, der foreløbig er på 40 unge, talentfulde spillere.

Blandt dem er FC Midtjyllands nye brasilianske stjerneskud, 20-årige Evander da Silva.

Evander da Silva, som FCM har lejet, er med på Golden boy-listen. Foto: Imago Sport.

20-årige Evander da Silva debuterede for FC Midtjylland i pokalsejren på 2-1 over Dalum, hvor han tilmed kom på måltavlen. Han fik sin superligadebut i lørdags, da han spillede de sidste 25 minutter i 5-2 sejren over Hobro.

Evander da Silva skal være stolt over at være på den imponerende liste, som til november skæres ned til 20 kandidater.

Den endelige udvælgelse sker 20. december, hvor kåringen finder sted.

Kylian Mbappe (t.v) er igen i år favorit til at vinde prisen som Golden Boy. Foto: Claude Paris, AP.

Justin Kluivert, der her ses sammen med Kasper Dolberg, er blandt kandidaterne til Golden Boy. I sommer skiftede han i øvrigt fra Ajax til Roma. Foto: Martin Meissner, AP.

FC Midtjylland har lejet Evander da Silva, men har sikret sig en købsoption på 18 millioner kroner på midtbanespilleren næste sommer.

Golden Boy-nomineringen Her er de 40 kandidater, der befinder sig på listen over årets Golden Boy: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Kelvin Amian (Toulouse)

Houssem Aouar (Lyon)

Musa Barrow (Atalanta)

Justin Bijlow (Feyenoord)

Josip Brekalo (Wolfsburg)

Patrick Cutrone (AC Milan)

Alban Lafont (Fiorentina)

Manu Garcia (Toulouse)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Pietro Pellegri (Monaco)

Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

Marcelo Saracchi (Red Bull Leipzig) Ismaila Sarr (Rennes)

Dayot Upamecano (Red Bull Leipzig)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Moussa Wague (Barcelona)

Timothy Weah (PSG)

Nicolo Zaniolo (Roma)

Amadou Haidara (Red Bull Salzburg)

Joao Felix (Benfica)

Jota (Benfica)

Jovane Cabral (Sporting Lissabon)

Dejan Joveljic (Røde Stjerne Beograd)

Boubacar Kamara (Marseille) Moise Kean (Juventus)

Jules Keita (Dijon)

Justin Kluivert (Roma)

Moussa Djenepo (Standard Liege)

Ritsu Doan (Groningen)

Eder Militao (Porto)

Odsonne Edouard (Celtic)

Evander da Silva (FC Midtjylland)

Phil Foden (Manchester City)

Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)

Dani Olmo (Dynamo Zagreb)

Tom Davies (Everton)

Matthijs De Ligt (Ajax)

Moussa Diaby (PSG)

Diogo Dalot (Manchester United)

