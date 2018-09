Superligaens kæmpe-salg gik fra skurk til helt: - Fantastisk følelse

Den belgiske storklub Anderlecht har haft problemer i denne måned. I to kampe har holdet smidt point i den bedste belgiske række, og i Europa League tabte belgierne med 1-0 til Spartak Trnava.

Den tidligere AC Horsens- og FC Midtjylland-profil Bubacarr Sanneh har dermed fået en svært start i Anderlecht, som søndag aften igen var i problemer mod Standard Liege på hjemmebane.

Sanneh spillede en dårlig første halvleg med mange fejlafleveringer op i banen, og kort før pausen var han også uheldigt involveret, da hans direkte modstander Moussa Djenepo løb fra ham og bragte gæsterne i front.

I anden halveg kom Anderlecht dog tilbage. Ivan Santini udlignede efter 73 minutter, og i dommerens fjerde tillægsminut kom Bubacarr Sanneh som så mange gange før øverst på et hjørnespark og stangede sejren i hus:

- Jeg er meget glad for, at han scorede det afgørende mål, fordi ellers ville han have modtaget meget kritik. Hans afleveringer var for dårlige i dag, men han skal bare holde hovedet højt og finde timingen i sit spil, sagde Anderlecht-træner Hein Vanhaezebrouck efter kampen ifølge avenir.net.

Great character and fight shown to win the Classico!

Come on you Mauves!!!!#RSCA #COYM pic.twitter.com/erU1CRWRo6 — Bubacarr Sanneh (@bsanneh15) 23. september 2018

Også den tidligere FCM-spiller var glad for oplevelsen:

- Det er en helt fantastisk følelse. Jeg er meget glad for at have spillet og bidraget til sejren, og jeg kan ikke beskrive min glæde. Det var en kamp med mange følelser.

- Mine afleveringer var ikke gode i dag, men jeg må bare komme videre og blive bedre til den del af spillet, fordi det er den bedste måde at sætte fire-fem modstandere af på, lød det fra Sanneh.

Næste kamp for Anderlecht og Bubacarr Sanneh er på torsdag i den belgiske cupturnering mod Union Saint-Gilloise.

