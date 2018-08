Superstjerne peger på årsag: Derfor droppede han Chelsea

Det har intet med Ronaldo at gøre, hævder Gonzalo Higuain, der nu kan tørne ud for AC Milan

Gonzalo Higuain forklarer nu, hvorfor Chelsea ikke blev den argentinske bombers næste destination: Der var simpelt hen kun én person i klubben, der ville have ham!

Denne person er så heller ikke nogen helt tilfældig makker: Han hedder Maurizio Sarri og er englændernes nye manager, der samtidig har et fornemt kendskab til netop Higuains kvaliteter qua deres tid sammen i Napoli, hvor Higuain hamrede bolde i kassen fra 2013 til 2016 efter seks sæsoner i Real Madrid.

- Jeg har stor respekt for Sarri, men han var den eneste, der virkelig ønskede mig i Chelsea. Her i Milan ville alle have mig, og derfor har jeg valgt dem. Den motivation og overbevisning, de viste i Milan, var fundamental for mit valg, siger den 30-årige angriber.

Argentineren blev ellers flittigt bragt i spil hos Chelsea på rygtebørsen, men Milan viste sig altså mildest talt at være mere overbevisende, da det kom til at skrive under på en kontrakt.

Gonzalo Higuain blev fredag præsenteret i Milan på udlån fra Juventus i en aftale, der koster Milan 18 mio. euro (134 mio. kroner) for sæsonen og det dobbelte, hvis klubben næste år ønsker at gøre skiftet permanent. Leonardo Bonucci går den modsatte vej og vender hjem til Juventus, hvor han spillede i syv sæsoner frem til 2017.

Gonzalo Higuain hævdede også, at skiftet væk fra Juventus intet har at gøre med ankomsten af en vis Cristiano Ronaldo.

Se også: Kæmpe transfer officiel: Stjerner bytter plads i topklubber

Se også: Stjerneangriber bekræfter - skifter til ny storklub

Se også: Første træningsdag: Cristiano bliver nabo til kendis