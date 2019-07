Superstjernen afslører brutal fortid: Blev slået med bælter

Manchester City-stjernen Raheem Sterling har mere end penge og bling med i bagagen. Det fortæller han om i et åbent og ærligt interview med et britisk magasin

Han har haft en forrygende sæson i Manchester City med 17 mål og 12 assist i 32 Premier League-kampe og blev kun overgået af Liverpools Virgil van Dijk, da årets spiller skulle kåres. Nu er 24-årige Raheem Sterling i mediernes søgelys af en helt anden anden grund.

Opmærksomheden er særligt opstået, efter Raheem Sterling åbnede om sin fortid, der ikke har været hel rosenrød.

Sterling kom til England med sin tante, da han var blot fem år gammel, og året efter kom hans mor Nadine Clark og to søstre. De flyttede, tre år efter at faren, Phillip Slater, var blevet skudt og dræbt på Jamaica. Det fortæller Raheem Sterling i et interview med det britiske herre-magasin GQ.

- Nogen gange er det hårdt, men alt sker af en grund. Nu, hvor jeg har mine egne børn, vil jeg sørge for at give dem al den kærlighed som den faderrolle, jeg selv har manglet. Og det har også hjulpet mig til at få det bedre, fortæller Sterling, der har to børn - en søn på to, Thiago, og en datter på syv, Melody Rose.

På sin Instagram fik den hurtige angriber en del negative kommentarer for en tatovering, der har flere symbolikker. Raheem Sterling har et minde på sin højre læg med en rørende baggrundshistorie.

- Da jeg var to år gammel, blev min far skudt og dræbt. Jeg lovede mig selv, at jeg aldrig ville røre en pistol i mit liv. Jeg skyder med min højre fod, så det har en dybere mening og er stadig ufærdig, fortæller han i et opslag med billedet af tatoveringen.

Raheem Sterling har sønnen Thiago med sin forlovede Paige Milian, som har datteren Melody Rose fra et tidligere ægteskab. Foto: Carl Recine

Hans skolegang i Jamaica var præget af lærernes anderledes måde at opdrage og undervise eleverne på. Her brugte underviserne bælter, som de slog eleverne med, hvis ikke de opførte sig hensigtsmæssigt.

- Det var hårdt i starten. Skolen var anderledes. Jeg kunne slippe af sted med mere her i England, men da jeg var i Jamaica, var der nul-tolerence. Bælter.

- Jeg tror, regeringen derovre har ændret på den måde at gøre det på nu, men der var tider, hvor det var brutalt, fortæller Sterling.

I dag er Sterling multimilliardær og stjerne i Premier League, og han har det fint med at være en velhavende mand.

- Jeg er bare taknemmelig. Når du når til det her niveau, så er det en anden form for indtjening, man kan opnå. Da jeg var i Queens Park Rangers, var det af ren kærlighed til fodbold, siger Sterling.

- Når du bliver ældre, begynder du at forstå, hvad der er på spil. Jeg er taknemmelig for, at jeg kan forsørge min mor - den vigtigste person i mit liv - så hun aldrig behøver at arbejde igen, selvom det hænder alligevel. Og bare det at kunne støtte sin familie sætter jeg pris på, forklarer City-stjernen.

Mens Sterling lige nøjagtig missede titlen som årets spiller i Premier League, så blev han valgt til årets unge spiller, ligesom han med City vandt både Premier League og de to engelske pokalturneringer.

Den nye sæson for indledes for Raheem Sterlings og Manchester Citys vedkommende 10. august med en udekamp mod West Ham.

