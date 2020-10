Svarer igen på fyring: - Desværre er der feminister

Fyrede Robinho har et noget specielt kvindesyn, men holder fast i, at han er uskyldig i gruppevoldtægtssagen fra 2013

Voldtægt koster: Færdig efter en uge

Sponsorerne truede med at trække støtten, og så ophævede den brasilianske klub Santos kontrakten med den 36-årige tidligere Real Madrid-spiller Robinho efter blot en uge.

Sagen med gruppevoldtægten i 2013, som Robinho blev idømt ni års fængsel for, men som han siden har appelleret, var for meget for sponsorerne.

Nu taler Robinho og peger på de få kvinder, han har respekt for.

- Min mor, som er min dronning, min kone og min datter, siger Robinho i et interview ifølge UOL Esporte.

- Desværre er der disse feministiske bevægelser derude. Mange af dem er ikke engang rigtige kvinder, siger Robinho videre.

Det var en italiensk domstol, der i 2017 fandt fodboldspilleren skyldig i at have deltaget i en gruppevoldtægt af en 22-årig albansk kvinde på en natklub i Milano i 2013.

Robinho jubler med Neymar på det brasilianske landshold. Foto: AP/Chris Young

Robinhho har lige siden episoden påstået, at han var uskyldig, og det holder han fast i over for det brasilianske medie.

- Min eneste fejl var at forråde min kone.

- Der var en pige, der henvendte sig til mig. Vi begyndte at have kontakt med hendes samtykke og min også. Vi blev der et par minutter, rørte ved hinanden, og så gik jeg hjem, siger Robinho.

- Mine venner fortalte mig bagefter, at de med pigens samtykke blev hos hende, havde sex, fordi hun ville, og at de forlod stedet med den samme pige og gik til et andet sted, siger Robinho.

En af klubbens tidligere spillere, Casagrande, forstår godt, at Santos har sagt farvel til Robinho.

- Denne forhandling skulle aldrig være startet. Det er godt at vise, at fodbold er en del af samfundet, det er ikke et særskilt univers.

- Man skal stoppe med at acceptere det her som en normal ting. Jeg er meget ked af, at der skal pres fra sponsorerne til, før Santos dropper kontrakten, siger Casagrande til UOL Esporte

Robinho i Real Madrid og Milan. Foto: PAUL HANNA/Paul White/Ritzau Scanpix

En anden tidligere Santos-spiller, Caio Ribeiro, tager Robinho mere i forsvar og vil vente med at dømme spilleren.

- Jeg støtter stadig hans frifindelse. Han har tre børn og er gift, og jeg kunne ikke forestille mig, at han ville gøre den slags, siger Riberio.

Robinho har spillet 100 landskampe for Brasilien og lavet 28 mål. Karrieren toppede nok, da han spillede 101 kampe for Real Madrid fra 2005 til 2008. Derefter gik karrieren videre over Manchester City og Milan, inden han blev lejet ud to gange til Santos, hvor han også indledte karrieren.

Siden trappede han ned i Kina og Tyrkiet, hvor han senest spillede for Istanbul Bsaksehir, som FC København slog ud i Europa League.

Kontrakten med Santos var hans fjerde ophold i klubben, og han havde sagt ja til en månedsløn på blot 1500 kroner - men med store bonusser. De nåede aldrig at blive udbetalt.

