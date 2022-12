Svensk landsholdsstjerne mistænkt for hvidvask

Fodboldspilleren er anklaget for at have hvidvasket 150.000 svenske kroner i en stor svindelsag

Svensk fodbold er i chok.

En spiller fra det svenske landshold er blevet involveret i en alvorlig sag, der omhandler svindel for i alt omkring to millioner svenske kroner.

Det skriver Expressen.

Ifølge mediet er fodboldspilleren tiltalt for at have hvidvasket 150.000 svenske kroner i forbindelse med svindelsagen.

I januar 2018 skulle han have fået overført de 150.000 til sin konto, hvorefter han samme dag sendte pengene videre ud til otte forskellige modtagere.

Svensk politi mener, at formålet med overførslerne har været at skjule, at pengene stammer fra kriminalitet - det man også kalder hvidvask.

Fodboldspilleren nægter sig skyldig i anklagen.

Han har forklaret politiet, at der var tale om en betting-gevinst, som hans ven overførte til ham.

Vennen havde overskredet sin grænse for overførsler på Swift (Sveriges svar på MobilePay, red.) og derfor ikke kunne få dem ind på sin konto.

Fodboldspilleren blev bedt om at sende pengene videre til otte forskellige konti, hvilket han gjorde uden at stille yderligere spørgsmål.

Han ønsker ikke at fortælle navnet på den ven, han fik pengene fra, og han forklarer, at han ikke ved, hvem han sendte pengene til.

- Jeg spurgte min ven, om det var en joke, og det sagde han, det ikke var. Det var ikke noget, jeg tænkte over, fortalte han under afhøringen.

Anklageren i sagen, Carl Eideland, fortæller til Expressen, at han går efter en betinget dom og en bøde. En fængselsdom kommer ikke på tale.

Fodboldspillerens forsvarer, Mari Schaub, forventer en frikendelse.