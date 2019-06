Svensk stjerne lagt for had: - I morgen vil nogen blive ramt meget hårdere

Den svenske landsholdsspiller Sebastian Larsson blev mandag aften mødt med hadske kommentarer på de sociale medier midt under en kamp mod Spanien i EM-kvalifikationen.

Sverige var på vej mod et godt resultat i udekampen lige indtil, at bolden midtvejs i anden halvleg blev skudt ind på armen af Larsson.

De spanske værter fik tilkendt et straffespark, bragte sig foran 1-0 og vandt opgøret med 3-0.

Den 34-årige midtbanespiller blev på de sociale medier udpeget som den store skurk og fik flere hadske kommentarer.

Natten til tirsdag svarede Larsson igen i et opslag på Instagram, hvor han betegner hadet på de sociale medier som et samfundsproblem, der er uacceptabelt.

- Jeg ved, at det store flertal er der og støtter os, selv når det er svært. Men der er en lille, men meget larmende gruppe mennesker, som bruger enhver lejlighed til at spy had ud på de sociale medier, skriver Larsson.

- Det er et samfundsproblem. Det er kommet så langt, at vi spillere (og det er i virkeligheden ikke bare os) mere eller mindre trækker på skuldrene af det. Men det er og forbliver uacceptabelt.

- Vi er flere, der skal gøre mere for at slippe af med hadet. I morgen vil nogen blive ramt meget hårdere end jeg.

Trods nederlaget til Spanien indtager Sverige andenpladsen i EM-kvalifikationsgruppe F efter de første fire af ti spillerunder. De to bedste hold fra gruppen kvalificerer sig til næste års EM.

