Svensk stjerne midtpunkt i pinlig bommert: - Det er sørgeligt

Hun er 23 år og vendte i januar tilbage til svensk fodbold efter at have tilbragt tre succesfulde sæsoner i franske Montpellier.

Her skal hun fremover repræsentere de dobbelte mestre Linkópings FC, som indleder deres titel-forsvar onsdag aften, og hun regnes for en af favoritterne i kapløbet om topscorer-prisen i Damallsvenskan.

Stina Blackstenius er en af de store i svensk kvinde-fodbold.

Men den unge svensker måtte torsdag sande, at der er hulens til forskel på stjerne-status hos henholdsvis kvindelige og mandlige fodboldspillere, skriver svenske Sport Bladet.

Til et arrangement forud for sæson-premieren skulle et stort svensk betting-firma afsløre en liste med de navne, som ifølge dem er favoritter til at vinde top-scorer prisen i år.

Stina Blackstenius lå nummer ét på listen, men en ret så graverende fejl havde sneget sig ind i præsentationen.

Med store bogstaver blev hun nemlig præsenteret som Sara, og ikke Stina, Blackstenius, hvilket efterfølgende fik angriberen til at spekulere på, hvor godt arrangørerne overhovedet kender de kvindelige svenske spillere.

- Det er sørgeligt, at de ikke har styr på navnet. Det er overhovedet ikke sjovt, siger Stina Blackstenius.

- Jeg tror ikke, at det ville ske for herrene. Dem har de helt styr på. Det her var endda på skrift, man havde god mulighed for at rette det, sagde angriberen til Sport Bladet efter arrangementet.

