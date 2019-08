Sviner Neymar: - Han har spyttet på klubbens farver

Transfersagaen om Neymar har endnu engang fyldt det internationale transfervindue, hvor den brasilianske stjerne har stjålet den ene overskrift efter den anden. Nu vil den tidligere PSG-spiller Jerome Rothen have, at Neymar forsvinder fra klubben.

Rygterne om Neymars exit i den franske storklub Paris-Saint Germain har været mange.

Senest kom det frem, at brasilianerens advokat, Juan de Dios Crespo, var blevet spottet i det spanske, hvor han angiveligt var på vej ind på Barcelonas kontorer.

Nu kommer den tidligere PSG-spiller Jerome Rothen med en stikpille til Neymar i et interview med det franske medie Le Parisien.

- Han har spyttet på alle klubbens farver og dens tilhængere, der alle har været med til at betale hans løn ved at købe billetter til hjemmekampene, så hvorfor vil man have, at han skal blive, når han ikke vil,? spørger han.

Fansene i PSG har også erklæret deres utilfredshed med Neymar. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Tidligere på sommeren udtalte Neymar, at hans største øjeblik i karrieren var sejren på 6-1 over hans nuværende klub PSG. De udtalelser falder dog ikke i god jord hos Jerome Rothen, som selv spillede i den franske storklub fra 2004-2009.

- Det er klamt, når Neymar siger, at hans største minde i karrieren er Barcelonas comeback mod PSG i Champions League, som var den største skuffelse og det største nederlag i PSG's historie.

- Det bedste ville være, hvis han forlader klubben hurtigst muligt og kommer videre. Det vil være et tab, for ethvert hold vil være bedre med Neymar på holdet, men PSG lider ikke under det manglende talent, men i stedet under et manglende bidrag til sammenholdet. Jeg håber derfor, at hans afgang vil styrke klubben, siger Rothen.

Der er endnu ikke kommet en afklaring på, hvorvidt Neymar forlader PSG i dette transfervindue eller ej.

Neymar har spillet i PSG siden sommeren 2017, hvor han blev købt som verdens dyreste spiller for lidt over halvanden milliard.

