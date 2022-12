Sviner Ronaldo og kæresten: - Pornografisk!

Cristiano Ronaldo kan ikke brokke sig over at have fået bløde pakker til jul i år.

Mange spærrede øjnene op, da fodboldstjernens kæreste, Georgina Rodriguez, tidligere på ugen afslørede, at hun havde givet portugiseren en Rolls-Royce til mere end to millioner kroner.

Den ekstravagante gave falder nu den spanske politiker Miguel Angel Revilla for brystet.

Revilla var tirsdag gæst i det politiske tv-program 'Más Vale Tarde', da han pludselig besluttede sig for at sende en sviner afsted mod kendisparret.

- Jeg synes, det var pornografisk, lød det fra politikeren, der uddyber:

- Med tanke på det som folk går i gennem, er det amoralsk at vise den slags på tv.

- Den attitude fremstår som den hårdeste form for pornografi, siger han ifølge Marca.

Georgina Rodriguez afslørede den vilde gave i en video på sin Instagram-profil, hvor hun overrasker Cristiano Ronaldo.

'Tak min elskede,' kvitterede Ronaldo senere på en story.

37-årige Cristiano Ronaldo står i øjeblikket uden klub, efter hans kontrakt med Manchester United blev revet over.

Flere udenlandske medier har dog skrevet, at saudiske Al Nassr er yderst interesseret i portugiserens underskrift.

Al Nassr er angiveligt villige til at tilbyde Ronaldo en kontrakt, der vil sikre ham halvanden milliarder om året i 2,5 år - først som spiller for klubben og efterfølgende som ambassadør for Saudi-Arabien i håb om, at landet kan få VM-værtsskabet i 2030.