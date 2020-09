Taber efter straffe-kiks

Hjemmeholdet forsøgte en straffesparksfinte, der er kendt for at gå galt

En stribe på 18 ubesejrede kampe i den nordamerikanske lige MLS sluttede i nat for Toronto FC, da en fejlslagen straffesparksfinte resulterede i et 0-1 nederlag til Montreal Impact.

Hjemmeholdet var bagud med et enkelt mål, da Toronto-angriber Jozy Altidore mod slutningen af første halvleg blev nedlagt i feltet, hvilket dommer Drew Fischer takserede til et straffespark.

En gylden mulighed for at udligne, som dog blev misbrugt på det groveste.

Straffesparksskytten, Alejandro Pozuelo, fik nemlig et akut tilfælde af fancy play syndrome, da han valgte at efterligne Johan Cruyff og Jesper Olsens berømte straffesparksfinte fra 1982, hvilket ikke gik helt som forventet.

Jesper Olsen og Johan Cryuffs berømte straffespark fra 1982 er blevet efterlignet mange gange med blandet succes.

Finten er med tiden blevet mest kendt for at gå galt, men det lykkedes faktisk Pozuelo at få lagt bolden af til Pablo Piatti, som fik sparket bolden over stregen.

De to spillere kunne dermed fejre udligningen og en vellykket straffesparksfinte, lige indtil Drew Fischer blæste i fløjten og underkendte målet.

Årsagen? Pablo Piatti var løbet for hurtigt frem, og befandt derfor sig allerede i buen om straffesparksfeltet før Pozuelo havde haft fod på bolden.

Dermed blev målet annulleret, hvilket Montreal-manager Thierry Henry garanteret ikke var utilfreds med.

Thierry Henry står selv bag en af de værste og mest omtalte forsøg på et Olsen/Cryuff-straffespark.

Det skete i Arsenal-tiden, da han sammen med holdkammeraten Robert Pires forsøgte tricket i en kamp mod Manchester City tilbage i 2005. Se eller gense situationen herunder:

Her kikser Al-Gharafa-spillerne Mehdi Taremi og Abdulaziz Hatem et forsøg på at efterligne den berømte finte i en Qatar Stars League-kamp mod Al Rayyan. Video: AP/SNTV.

