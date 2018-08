Tæppe-magi i Rusland: Skør fodboldtrøje storhitter

Hos russiske FC Rostov tager man nu alternative midler i brug, for at give holdet medvind på banen. Man har nemlig valgt at designe en spillertrøje efter et tæppe, som en fan tog med sig til en kamp

'Jeg kan vise dig alt'

Sådan synger Aladdin fra sit flyvende tæppe, og når du har set FC Rostovs nye spillertrøje, så er du i hvert fald et stort skridt tættere på at have set alt.

Trøjen er nemlig designet efter et tæppe, som en fan bragte med sig på stadion til en kamp, skriver Sky Sports.

Tæppet blev fanget på tv-udsendelsen, da Rostov vandt kampen 4-0, og efterfølgende blev tæppet set som en lykkeamulet af holdets fans, mens modstanderne beskyldte holdet for at have brugt en form for tæppe-magi til at vinde kampen.

Allerede nu viser tæppe-trøjen sig at være populær, da den har solgt mere end 500 eksemplarer, med købere fra rundt omkring i hele Europa.





Представляем вашему вниманию 4-й комплект игровой формы на сезон 2018/19!



⚡⚡⚡⚡⚡⚡



Уже сейчас открыт предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию от нашего клуба!



Предзаказ можно сделать в ЛС официальной группы вк: https://t.co/yHXpGfudkt pic.twitter.com/lCXaj2Ebv1 — Football Club Rostov (@rostovfc) August 21, 2018

Den fan, som medbragte tæppet, har efterfølgende udtalt, at han ikke havde plads til tæppet i sin nye bolig, og derfor valgte han at tage det med til kampen i stedet, hvilket tilsyneladende var en god beslutning.

Om trøjen gør det muligt at flyve længere og længere bort vides ikke, da spillerne endnu ikke har båret den i en kamp.

Rostov er kommet godt fra start i den hjemlige liga, hvor de har vundet tre ud af fire kampe.

På fredag møder de Arsenal Tula på udebane, og så må det vise sig, om trøjen kan give dem 'et helt nyt liv', hvis de vælger at spille i den.

