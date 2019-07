Tæt på ny klub: Byder 15 mio. kr. for Zanka

Mathias Zanka Jørgensen er uønsket i Huddersfield og udeladt fra klubbens kommende træningslejr.

Den danske landsholdsspiller har ét år tilbage af kontrakten, men han har ingen fremtid hos nedrykkerne fra Premier League. Han er langt ude i kulden hos manager Jan Siewert.

Fremtiden for Mathias Zanka Jørgensen kan sagtens være i den tyrkiske millionby Istanbul.

For ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den tyrkiske vicemestre fra Istanbul Basaksehir netop budt to mio. euro – 15 mio. kr. for danskeren.

Det tilbud tygger både Zanka og Huddersfield på lige nu. En afgørelse kan sagtens være lige om hjørnet.

Mathias Zanka Jørgensen fik spilletid i Danmarks 5-1 sejr over Georgien, men han har ikke spillet en klubkamp siden 9. marts, da han var med til at tabe 0-2 med Huddersfield mod Bournemouth.

Med en alder på 29 år handler det for Mathias Zanka Jørgensen nu om at finde en klub, der er parat til at give ham en tre eller fire-årig aftale, så han er sikret langt ud i fremtiden.

Schalke 04 var nævnt som en mulighed tidligere på sommeren, fordi Zankas tidligere manager fra Huddersfield, David Wagner, er ny manager i klubben. Men her har man valgt at satse på den unge Stuttgart-stopper Ozan Kabak, der blot er 19 år. Derfor ligner det umiddelbart ikke en genforening med David Wagner i Schalke 04 i den kommende sæson.

Istanbul Basaksehir lå længe til at vinde det tyrkiske mesterskab, men smed guldet mod slutningen af sæsonen, hvor Galatasaray overhalede dem og vandt titlen.

