Tæt på skifte til storklub

Jens Stryger Larsen meldes tæt på et skifte til tyrkiske Galatasaray

Landsholdsspiller Jens Stryger Larsen skulle ifølge den italienske sportsjournalist Nicolò Schira være tæt på at skifte Udinese ud med tyrkisk fodbold og Galatasaray.

På Twitter skriver Schira, at den danske forsvarsspiller allerede er blevet enig med den tyrkiske storklub om kontrakten.

Kontrakten skulle ifølge den italienske journalist løbe frem til 2024.

Tidligere i sommerens transfervindue har blandt andre engelske Watford været aktiv i jagten på danskeren.

Der mangler dog stadig at blive lavet en præcis aftale mellem de to klubber, men den tyrkiske storklub regner med at få detaljerne med Udinese på plads.

Jens Stryger Larsen spillede i alle Danmarks kampe ved EM denne sommer. Foto: Lars Poulsen

Ifølge en anden italiensk journalist, Gianluca Di Marzio, skulle det være et par millioner euro, de to klubber strides om.

Klubberne skulle dog være i tæt dialog om at finde en løsning.

De seneste dage har Jens Stryger Larsen modtaget et væld af kommentarer på sin Instagram fra fans af Galatasaray, der beder ham om at skifte til klubben.

Den 30-årige Udinese-spiller har indtil videre i sin karriere spillet 42 landskampe og scoret to mål for Danmark.

Stryger Larsen har spillet i Udinese siden 2017, hvor det er blevet til 132 kampe og fem mål.