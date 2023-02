Tættere på VM-triumf: Banker egyptere

Real Madrid er et skridt tættere på at kunne kalde sig verdens bedste klubhold.

Onsdag aften snuppede den spanske fodboldklub en stensikker 4-1-sejr over egyptiske Al Ahly i semifinalen ved VM for klubhold.

Vinicius Junior og Sergio Arribas scorede et mål hver, og Federico Valverde scorede to i opgøret, hvor den kroatiske stjerne Luka Modric misbrugte et straffespark.

Real Madrid er med ved VM for klubhold i Marokko, fordi klubben i sidste sæson vandt Champions League. Nu venter saudiarabiske Al-Hilal i finalen lørdag.

Carlo Ancelottis tropper satte sig på opgøret med det samme, men vi skulle vente 42 minutter på at få et mål.

En Al Ahly-spiller kiksede sin aktion i defensiven, så Vinicius Junior opsnappede bolden på kanten af feltet, tog et par træk og tippede den kontrolleret over keeperen.

Kort inde i anden halvleg blev føringen fordoblet. Først misbrugte Rodrygo en kæmpe mulighed, og mens han ærgrede sig, samlede Federico Valverde riposten op og scorede stensikkert til 2-0.

Al Ahly reducerede efter en time, da Eduardo Camavinga havde begået straffespark. Ali Maâloul udnyttede muligheden iskoldt.

Der var dog ingen tvivl om Real Madrids sejr, selv om Luka Modric kort før den ordinære spilletids afslutning misbrugte et straffespark.

Rodrygo og Sergio Arribas cementerede nemlig sejren med et mål hver i overtiden. Særligt Rodrygos var et smukt et af slagsen. Efter formidabelt samspil med Dani Ceballos prikkede han den i nettet.