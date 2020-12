Taler om tilbud: Her er Bendtners pakke

Nicklas Bendtners fodboldfremtid er uvis. Det vigtigste for ham er, at niveauet er interessant nok

Det er over et år siden, at Nicklas Bendtner senest spillede en professionel fodboldkamp, da det blev til 16 minutter ude mod Midtjylland.

Siden da er det blevet til fire kampe for Tårnby FF's oldboys-hold i efteråret.

'Lorden' har dog ikke givet op endnu og jagter et nyt sted at spille på højere niveau.

- Det er stadig en 50/50 i forhold til, hvad der skal ske. Det er jo meget vanskelige tider. Der er ikke rigtig nogen udover de helt sikre kort, klubberne har vidst, de ville købe, som er handlet ind. Så det er lidt bare at se, hvad der sker, siger angriberen i Dplay-programmet Bendtner & Philine.

- Jeg får stadig nogle tilbud, men det er bare uinteressant. Det vigtigste er, at jeg finder niveauet interessant at spille på. Og så kommer sted, løn, holdkammerater, trænere og alt sådan noget i en blandet pakke efterfølgende.

Bendtner spiller oldboys-fodbold på lidt andre adresser, end da han scorede hattrick i Champions League for Arsenal på Emirates Stadium mod Porto. Foto: Anthon Unger

Den tidligere landsholdsangriber går og grubler over fremtiden. Foto: Anthon Unger

Indtil der muligvis kommer en kontrakt på bordet, vil Bendtner ifølge ham selv holde sig i form i sit hjemmefitness, som han har fået etableret på sin grund i Nordsjælland.

