Thorup i kæmpe modvind: - Måske får man ikke sådan en chance igen

Det var alletiders mulighed for at vinde noget allerede i sin første sæson som træner for belgiske Gent.

Men det endte med den ultimative nedtur for Jess Thorup og den belgiske klub, da det i pokalfinalen den 1. maj blev til et nederlag på 1-2 til Mechelen fra den næstbedste belgiske række.

Samtidig har Gent store problemer i ligaen, hvor holdet i de seneste syv kampe bare har fået et enkelt point.

Pilen peger - som den altid gør, når resultaterne udebliver - på træneren, og Jess Thorup ved da også godt, at det er en svær tid, han er inde i med holdet.

- Man mærker godt presset, når man taber kampe, og lunten er formentlig kortere hernede. Det er jeg bevidst omkring. Nogle gange må man tage en chance, og den tog jeg.

- Måske får man ikke sådan en chance igen - det er jo også en mulighed for at udvikle sig og komme ud på lidt mere dybt vand, hvor man er ude af sin comfortzone, siger Jess Thorup blandt andet i et interview med Eurosport.

Danskeren forklarer også, at den tabte pokalfinale er med til at øge presset på ham som Gent-træner.

- Det er ikke blevet nemmere af, at man taber pokalfinalen. Vi havde alle sat næsen op efter at vinde, og det havde helt sikkert givet mig en lang fremtid her (hvis pokalfinalen var blevet vundet, red.).

- Det ved jeg ikke, om jeg har nu, men jeg er ansat til at træne fodboldholdet, så jeg tænker ikke for meget på, hvad andre tænker eller hvad nu hvis. Det flytter fokus fra at træne fodboldholdet, siger Jess Thorup.

Jess Thorup har kontrakt med Gent frem til sommeren 2021. Han overtog jobbet som træner for klubben i oktober 2018.

Se også: Fanprotester presser fyringstruet Thorup

Se også: Truet af fyring: - En af de sorteste dage