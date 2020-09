Thorup i nyt job: - Gent fortryder

KAA Gent havde for høje forventninger til Jess Thorup, og da de ikke blev indfriet, gik de i panik og fyrede ham.

Sådan lyder det fra Geert Foutré, en belgisk sportsjournalist på Voetbalmagazine, torsdag, hvor Jess Thorup blev præsenteret som ny træner hos KRC Genk.

- Jeg tror, at Gent fortryder, at de har sendt ham væk, fortæller han.

Thorup klarede nemlig de første sæsoner hos Gent godt. Han førte klubben i pokalfinalen, sikrede dem sølvmedaljer og efterfølgende kvalificerede de sig til Champions League.

I sommerpausen solgte de angriberen Jonathan David, og det skabte problemer for danskeren.

- Bestyrelsen forventninger var meget høje efter en meget succesfuld sæson, men det fungerede ikke i starten, og David var den manglende brik.

Jess Thorup skiftede til belgiske Gent i oktober 2018, hvor han blev ansat på en treårig aftale. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Thorup var dog allerede i gang med at udtænke en løsning på problemet, da en fyreseddel landede på hans bord, fortæller Foutré, der talte med Thorup om fyringen i sidste uge.

- Han fortalte, at han allerede havde en ide. Men han vidste ikke, om det ville tage ham to uger eller to måneder at løse. I en normal sæson er det okay, men ikke i den sæson hvor du skal spille Champions League-kvalifikation. Her kommer presset med det samme.

- Han fandt ikke en løsning med det samme, så de gik i panik og sendte ham væk.

Det er dog ikke gået holdet bedre efter fyringen, og der skal nu et mirakel til, hvis Gent skal kvalificere sig til Champions League, mener Foutré.

Meget respekteret i Belgien

Det kommer ikke bag på sportsjournalisten, at Genk har valgt Thorup som træner på trods af, at han havde problemer til sidst hos den anden belgiske klub.

- Ingen kendte Thorup for to år siden. Men sidste år blev han mere kendt offentligt, ikke kun på grund af hans resultater, men også på grund af spillet. Han er en rar mand, og han er populær blandt fans. Han kom fra at være ingenting til at være en meget respekteret mand, fortæller journalisten.

Foto: Johanna Geron/Ritzau Scanpix

De to belgiske klubber minder på mange måder om hinanden. Begge klubber arbejder med unge talenter, som de køber og forsøger at sælge dyrt.

- Er det et ryk op eller ned for Thorup?

- Hvis han havde kvalificeret Gent til Champions League og beholdt David på holdet, så ville det være et ryk ned. Men i den situation, hvor Genk er nu, synes jeg, at de har bedre spillere.

Håber, han bliver længe

Der skulle åbenbart kun to dårlige kampe til, at Thorup blev fyret fra den tidligere belgiske klub.

Og selvom Genk har ry for at skifte deres træner ud hurtigt, så skal Thorup ifølge Foutré ikke frygte for at blive sendt væk, da klubben søger sportslig kontinuitet.

- Jeg talte med Genks præsident i sidste uge, og han sagde, at de hungrer efter en træner, der vil blive længere.

Foto: Jan Sommer/Polfoto

- Hvis Jess Thorup kan kvalificere dem til europæisk fodbold og øge spillernes værdi efter sæsonen, vil de være mere end glade for at fortsætte med ham. Hvis han ikke gør spillerne bedre, og de slutter på en 6. eller 7. plads, er der måske en risiko for, at de vil fyre ham efter sæsonen.

- Men de håber at få den rigtige mand på det rigtige tidspunkt, så de kan imødekomme kritikken om, at de skifter træner ofte.

I sidste ende er det dog op til Thorup at levere et godt stykke arbejde og skabe et godt hold.

