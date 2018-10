Thorup svinger kniven: - Hans opførsel passede ikke ind

FC Midtjyllands tidligere mestertræner Jess Thorup sætter sig i respekt fra starten i sin nye klub KAA Gent.

Efter få uger i den belgiske klub har han valgt at smide den tunesiske landsholdsspiller Dylan Bronn ned til reserverne. I belgiske medier er beslutningen blevet beskrevet som drastisk, men danskeren forklarede en smule af baggrunden på en pressekonference torsdag.

- Dylan Bronn er i øjeblikket en del af andetholdet, og som jeg har sagt tidligere, er det vigtigt for mig at skabe et hold, og hans opførsel passer ikke ind i den forbindelse. Det vigtigste er, at jeg sender et signal til Dylan, men også til resten af holdet, lød det fra Jess Thorup ifølge Voetbalnieuws.

Tidligere på dagen bekræftede Gents direktør, Michel Louwagie, at tuneseren er sendt på reserveholdet på ubestemt tid. Dog uden at ville give en begrundelse for beslutningen.

Jess Thorup debuterede i spidsen for Gent med en 4-0-sejr på udebane mod Oostende. Her var den 23-årige forsvarsspiller slet ikke en del af truppen.

Dylan Bronn skiftede til Gent fra franske FC Niort forud for sidste sæson. Dengang kostede han mere end syv millioner kroner, så det lader til at være en modig beslutning af den danske træner.

Gent er nummer seks i Jupiler League - 12 point efter Genk på førstepladsen. Fredag aften venter Charleroi på hjemmebane for Thorups tropper.

