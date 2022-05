Tidligere Ajax-talent har mistet livet: Blev 29 år

I 00'erne blev Jody Lukoki regnet for at være en af de mest lovende spillere i hollandsk fodbold, hvorfor han som ganske ung blev hentet til Ajax, men nu er han her ikke mere.

Avisen De Telegraaf kan fortælle, at Lukoki mandag har mistet livet i en alder af blot 29 år. Dødsårsagen er endnu ikke kendt.

Lukoki kom til Ajax allerede som 10-årig og spillede sig hele vejen op gennem akademiet, inden han i begyndelsen af 2011 fik førsteholdsdebut i en kamp mod Feyenoord.

Det blev siden til 35 kampe, inden kantspilleren i 2014 rykkede til PEC Zwolle.

Han optrådte senere for Ludogorets,Yeni Malatyaspor og senest FC Twente.

Han kom til Æresdivisionsklubben i sommer, men døjede hele sæsonen med en korsbåndsskade og spillede ikke en eneste kamp. I februar blev aftalen desuden ophævet, fordi Lukoki blev dømt for at have begået vold mod sin kæreste.

Jody Lukoki spillede flere kampe for diverse hollandske ungdomslandshold, inden han som seniorspiller besluttede sig for at optræde for DR Congo, for hvem det blev til tre landskampe.