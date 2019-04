Tidligere Brøndby-spiller anklager storklub for matchfixing

Den tidligere Brøndby-spiller Khalid Boulahrouz rejser i programmet Football Countdown en voldsom anklage mod den portugisiske storklub FC Porto. Hollænderen - der som aktiv gik under navnet 'Kannibalen' - beskylder storklubben for matchfixing tilbage i 2012, da han tørnede ud for Portos ærkerivaler fra Sporting Lissabon.

Den 7. oktober 2012 mødte Khalid Boulahrouz og Sporting Lissabon FC Porto på udebane, og det opgør bød vanvittige 15 gule kort og et rødt - de 12 advarsler blev givet til gæsterne, mens det røde kort også tilfaldt Sportings Marcos Rojo, der nu tørner ud for Manchester United. Boulahrouz selv fik et gult kort efter 83 minutter.

FC Porto vandt 2-0 i et opgør, som Boulahrouz er helt sikker på var fixet på forhånd.

- Præsidenten for FC Porto var kendt for at købe dommerne. De gav dommerne gaver og 'fruta', som de kalder det. Du ved, kvinder, der bragte frugt op til hotelværelset. De skulle simpelthen bare blive mestre, siger Khalid Boulahrouz og fortæller også om et - ifølge ham - helt forkert straffespark i kampen, som James Rodriguez scorede på.

FC Porto vandt mesterskabet i den sæson med et enkelt ned til Benfica. Khalid Boulahrouz og holdkammeraterne i Sporting Lissabon blev nummer syv.

