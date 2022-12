Tidligere Bundesliga-stjerne fanget i Iran

Den tidligere Bundesliga-profil Ashkan Dejagah er kommet i problemer i hjemlandet.

Det sker, fordi den 36-årige offensivspiller har deltaget i protester i Berlin mod det iranske styre, og det betyder nu, at han ikke må rejse ud af Iran, hvor han til daglig spiller.

Det skriver det iranske medie Khabar Varzeshi ifølge Bild.

Den tidligere Wolfsburg og Fulham-spiller var på vej på træningslejr i Dubai med sin klub Foolad FC, men blev stoppet ved grænsen og måtte vende om alene, mens holdet fortsatte over grænsen.

Dejagah og Lionel Messi i hård kamp om bolden ved en gruppekamp under VM-slutrunden i 2014. Foto: Behrouz Mehri/Ritzau Scanpix

Dejagah, der har spillet 160 kampe for Wolfsburg og 57 landskampe for Iran, er ikke den eneste fodboldstjerne, der er kommet i problemer i Iran.

Tidligere på måneden kom det nemlig frem, at den aktive fodboldspiller Amir Nasr-Azadani, der til daglig spiller i den iranske liga for holdet Iranjavan FC, ifølge FIFPRO risikerer dødsstraf for at have kæmpet for kvinders rettigheder i Iran.

- FIFPRO er chokeret og forfærdet over meldinger om, at den professionelle fodboldspiller Amir Nasr-Azadani står foran henrettelse i Iran efter at have kæmpet for kvinders rettigheder og basal frihed i sit land.

- Vi står sammen med Amir og appellerer til, at straffen fjernes med øjeblikkelig virkning, lyder det i opslaget.

Protesterne i Iran kommer som følge af Mahsa Aminis død tilbage i september.

Den 22-årige kvinde døde i politiets varetægt efter, hun var blevet anholdt, fordi hendes hijab ikke dækkede hendes hår godt nok.