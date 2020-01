Tidligere fodboldspiller skudt af politiet

Den kun 32-årige spanier Diego Bello Lafuente, døde på dramatisk vis, da han ifølge politiet på Filippinerne døde i en skudduel med politiet på øen Siargao natten til onsdag.

Diego Bello blev ifølge politiet skudt i forbindelse med en narko-razzia. Politiet har oplyst, at den tidligere foboldspiller trak en pistol og begyndte at skyde mod politiet, før politiet svarede igen på skuddene og skød og dræbte ham.

Ifølge politiet blev Diego Bello Lafuente fundet med 10 gram kokain på sig svarede til en værdi af 30.000 filippinske pesos svarende til ca. 4000 danske kroner.

Det skriver flere spanske medier heriblandt El Mundo, El Espanol, Marca og La Vanguardia

Den spanske fodboldklub Deportivo La Coruna mindes også i et opslag på Twitter deres tidligere spiller Diego Bello Lafuente.

Her skriver de blandt andet: Hvil i fred.

Xogador Cadete e Xuvenil de #ANOSACANTEIRA entre 2001 e 2003, e imaxe da campaña do #Dépor1718, Diego Bello Lafuente, #Deportivista con todas as letras e home de mar, DEP pic.twitter.com/U7Zm8YPmkc — RC Deportivo (@RCDeportivo) 9. januar 2020

Talsmand for politiet, Reynel Serrano oplyser ifølge Marca følgende:

- Politiets opførsel i forbindelse med sagen har været legitim, og der blev skudt i nødværge, forklarer Reynel Serrano. Politiet på øen Siargao har også ifølge La Vanguardia beskrevet Diego Bello Lafuente som en slags narhohandler.

Nyheden har fået ekstrem opmærksomhed i Spanien gennem de sidste par dage, hvor der også bliver stillet spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kan være rigtigt, at Diego Bello Lafuente har skudt mod politiet og har haft narkotika på sig.

Diego drev et lille hotel på øen og brugte sin fritid på at surfe. Han døde natten til onsdag, hvor han blev ramt af flere skud affyret af politiet. (Foto: GoFundMe)

En af den afdøde Diego Bellos gode venner, Sergi Fabregat, har til La Vanguardia udtalt følgende:

- Jeg har boet sammen med Diego i Australien i et par år, før han rejste til Filippinerne. Og han har aldrig nogensinde haft noget med stoffer at gøre, og det samme gælder med våben, siger Fabregat, der på ingen måde tror på politiets udtalelser i sagen.

I den spanske avis El Espanol oplyses det, at Diego Bello flyttede til øen Siargao for tre år siden. Her har han siden drevet et lille turisthotel, der senere er blevet udvidet med både en restaurant samt en souvenir-butik. Han havde også etableret sig som et kendt ansigt i surf-miljøet på øen.

På hjemmesiden GoFundMe er der også lavet en indsamling for at samle penge ind til at fragte hans lig hjem til Spanien samt sørge for en begravelse eller minde-ceremoni.