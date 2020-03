Tidligere fodboldstjerne amok i gadeslagsmål

Du kan se slagsmålet i videoen ovenfor

Fra 2004-2010 havde Rangers FC fra Glasgow en spansk angriber med mål i støvlerne.

52 kasser nåede Nacho Novo at score i 206 kampe for den skotske storklub, men noget tyder på, at han efter karrieren har besluttet sig for at lade hænderne tale.

Den 40-årige eks-angriber havnede i et regulært gadeslagsmål, hvor spanieren tydeligt tildeler en ukendt mand flere slag i hovedet, som det fremgår af videoen øverst i artiklen.

Efter at have uddelt slag med både højre og venstre hånd ender han på jorden i karambolage med en anden mand, inden flere personer får skilt parterne ad. Det stopper imidlertid ikke Nacho Novo, der endnu en gang går til angreb på de to mænd.

Flere kvinder får dog til sidst talt den ophidsede spanier til ro.

Det er uvist, hvad der førte til slagsmålet, men Ifølge The Herald har skotsk politi oplyst, at de ikke har modtaget nogen anmeldelse i forbindelse med slagsmålet.

Efter karrieren har Nacho Novo forsøgt sig som træner og har blandt andet flere gange søgt om jobbet i Raith Rovers, der spiller i den skotske League 1 - 3. bedste skotske række, hvor han også spillede i sin aktive karriere.

Udover adskillige år i skotsk fodbold nåede han også kortere ophold i blandt andet Spanien, Polen, England og USA.

Nacho Novo scorede masser af mål i Glasgow Rangers fra 2004-2010. Foto: DAVID MOIR/Ritzau Scanpix

