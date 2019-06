Tidligere fodboldstjerne anholdt for kæreste-vold

Den tidligere Liverpool-spiller Dietmar Hamann blev fredag anholdt efter angiveligt at have overfaldet sin kæreste

45-årige Dietmar Hamann var i en lang årrække profil hos Bayern München, Liverpool og ikke mindst det tyske landshold.

Men nu er den tidligere fodboldstjerne kommet på kant med loven.

Fredag morgen blev tyskeren anholdt under mistanke for at have overfaldet sin kæreste i hjemmet uden for Sydney.

Det skriver den australske avis The Daily Telegraph.

Politiet blev tilkaldt til stedet, da et skænderi mellem de to udviklede sig voldsomt.

- Angiveligt havde parret et skænderi, hvor kvinden blev skubbet undervejs. Hun kom ikke til skade, siger en talsmand fra politiet ifølge avisen.

Først blev Hamann sigtet for overfaldet, mens politiet også brugte muligheden for at lave et midlertidigt tilhold på tyskeren, der dermed ikke måtte nærme sig kæresten.

Få timer senere var den dog gal igen, da Hamann forsøgte at ringe til kæresten og overtrådte tilholdet. Han blev anholdt igen kort tid efter, men den tidligere fodboldspiller blev løsladt mod kaution på trods af protester fra politiet, der mente, at der var fare for, at Hamann igen ville bryde loven.

Hamann fik dog lov at gå fri for en stund på den betingelse, at han mandag morgen skal melde sig på Waverley politistation i Sydney, hvor han skal overgive sit pas.

Herfra vil det retslige efterspil få sin begyndelse. Hamann har meddelt via sin advokat, at han vil kæmpe mod anklagerne.

Den tidligere fodboldspiller nød stor succes i sin karriere med blandt andet to mesterskaber med Bayern München, mens han også spillede en rolle i Liverpools Champions League-sejr i 2005.

