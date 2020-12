Tidligere landsholdsanfører straffet for voldsomt overfald

Fredag blev dentidligere anfører for det russiske fodboldlandshold Roman Shirokov ved en domstol i Moskva dømt til 100 timers samfundstjeneste for at have angrebet en dommer. Derudover skal den tidligere international betale en bøde på 1100 euro.

Det skriver flere medier heriblandt hollandske Telegraaf og franske L'Équipe.

Landsholdsstjerne pander dommer ned

Overfaldet skete tilbage i august i en amatør-kamp, hvor den i dag 39-årige Shirokov blev så rasende over en udvisning, at han slog dommeren i jorden og sparkede til ham efterfølgende.

- Undskyld. Min opførsel gik ud over alle grænser, undskyldte Shirokov kort efter hændelsen.

Roman Shirokov sluttede sin professionelle karriere i 2016 som spiller for CSKA Moskva. Han blev to gange kåret til Årets fodboldspiller i Rusland.

