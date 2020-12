Tidligere landstræner er død

Argentinas tidligere landsholdstræner og anfører Alejandro Sabella er død.

Han blev 66 år gammel. Det skriver Aftonbladet.

For en uge siden kom beskeden om, at han var indlagt på intensivafdeling i Buenos Aires, og at hans tilstand var kritisk.

Han var indlagt med hjerteproblemer og var inficeret med en virus i kroppen. Hvilken virus er stadigvæk uvidst. Han blev opereret for hjerteproblemer tilbage i 2015 og blev indlagt året efter på grund af helbredsproblemer.

Alejandro Sabella førte det argentinske landshold til VM-finalen mod Tyskland i 2014, hvor de tabte 0-1 efter forlænget spilletid. Han trådte tilbage som landstræner samme år.

Han begyndte sin aktive karriere hos River Plate, inden han skiftede til England i 1978 for at spille for Sheffield United og derefter Leeds, hvor han blev kendt under navnet Alex.

På Twitter markerer Sheffield United deres sorg over tabet af Alejandro Sabella.

'Sheffield United er i dyb sorg over tabet af den tidligere spiller Alejandro Sabella', skriver Sheffield United på Twitter efterfulgt af:

'Hvil i fred'.

Efter sin tid i England vendte han snuden hjem mod Argentina og spillede for Estudiantes og Ferro Carril Oeste.

Foto: Ritzau Scanpix/FRANCOIS-XAVIER MARIT

