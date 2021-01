Tidligere Laudrup-stjerne siger stop

Få eksklusiv adgang til Copa del Rey-kampene som live-tv i Ekstra Bladet+ LIGE HER

Det eneste trofæ i Ashley Williams' karriere blev vundet i 2013, da han havde Michael Laudrup som manager.

Her vandt de sammen den engelske ligacup med Swansea, da Bradford blev smadret med 5-0 i finalen. Williams bar anførerbindet for Laudrups mandskab.

Nu har den 36-årige walisiske midtstopper valgt at stoppe karrieren.

- Efter at have overvejet de seneste tilbud om at fortsætte med at spille, vil jeg gerne annoncere, at jeg stopper som professionel fodboldspiller.

- Det har været en ære at spille 741 kampe på tværs af alle niveauer i den engelske fodboldliga og at repræsentere nogle utrolige hold, siger han ifølge engelske Sky Sports.

Swansea ønsker ham god vind fremover.

Ashley Williams havde størst succes i Swansea med 352 kampe, men nåede også at spille for bl.a. Everton og Stoke. Siden i sommer har han været uden klub og nu valgt at stoppe endegyldigt.

Højdepunktet for landsholdet Wales var EM-semifinalen i 2016. I kvartfinalen slog Wales Belgien med 3-1. Williams scorede til 1-1 i kampen.

