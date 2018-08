Tidligere Milan-stjerne får travlt: Landstræner og spiller på samme tid

Mange danskere husker nok bedst Keisuke Honda for sit mål mod Danmark, da Japan sendte os ud af VM i 2010. Nu skal han balancere to jobs, når han fremover skal være både træner og spiller

Japanske Keisuke Honda skal nu være træner for det Cambodjanske landshold, mens han fortsat selv spiller fodbold for sin nye klub, Melbourne victory, som han skrev kontrakt med for få uger siden. Det skriver The Guardian søndag.

Det kommer til at fungere sådan, at han skal spille for Melbourne Victory til hverdag, og når der så er landsholdspauser, mødes han med Cambodjas landshold, hvor han skal være træner.

Honda har spillet 98 kampe for Japans landshold, men valgte efter VM i Rusland at indstille landsholdskarrieren.

Ingen indflydelse på spillet

Melbourne Victory har bekræftet, at de vidste alt om de igangværende forhandlinger om tjansen som landstræner, da de skrev kontrakt med Honda.

Hverken spilleren eller klubben mener, at det kommer til at have indflydelse på hans eget spil i den australske liga, og møderne med det Cambodjanske landshold kommer til at foregå over video-chat, når der ikke er landsholdspause.

Cambodjas landshold ligger som nr. 166 på verdensranglisten, hvilket må siges at være lavt. Honda håber på, at han kan være med til at promovere holdet overfor resten af verden, og at han kan være med til at indføre en mere struktureret spillestil.

Keisuke Honda har blandt andet spillet for AC Milan og CSKA Moskva, før han skrev under på en kontrakt med Melbourne Victory i den Australske A-League.

