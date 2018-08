Tidligere PL-stjerne afslører: Spillede vulgært sex-spil om kvinder

Fodboldspillere er kendt for at være omgivet af smukke kvinder.

Men for mange kvinder kan også blive ødelæggende for karrieren, fortæller den tidligere Premier League-stjerne Jermaine Pennant. Han spillede i 00'erne for engelske topklubber som Arsenal og Liverpool.

Kantspilleren fik dog aldrig fuldt udbytte af det store talent indenfor kridtstregerne, men udenfor levede han efter eget udsagn som 'en konge'.

I sin nye bog 'Metal: Bad behaviour, ugly truths & the beautiful game' afslører han, hvordan han og holdkammeraterne spillede et vulgært spil, hvor kvinder blandt andet blev bedømt og nedgjort i omklædningsrummet.

Betalt 'husleje'

Et af de mest legendariske børnespil i nyere tid er Matador, hvor man skal bygge hoteller og opkræve husleje fra sine modstandere. I Storbritannien hedder det spil Monopoly, og netop det tog Jermaine Pennant og de andre daværende Arsenal-stjerner som Ashley Cole til nye højder.

Som fodboldspiller vadede de nemlig i damer, der ifølge Pennant ville gøre alt for at være sammen med en fodboldspiller. Derfor begyndte de at inddele kvinderne i kategorier og betale hinanden 'husleje', hvis en af de andre holdkammerater havde sex med en kvinde, de selv havde haft sex med.

'Vi plejede at kalde det Monopoly. Du har dine ejendomme, som alle var af forskellig standard. Det var eksempelvis Mayfair (Rådhuspladsen red.) eller Old Kent Road (Amagerbrogade red.), skriver den engelske spiller i sin bog ifølge The Sun.

'Hvis jeg havde sex med en pige, og en af de andre drenge var samme med hende efterfølgende, skulle han betale 'husleje' til mig. Hvis hun var en Mayfair skulle han betale 1000 kroner, men var hun derimod en Old Kent Road, skulle der 'kun' betales 100 Kroner', lyder det videre.

Glamourpigen Amii Grove var i 00'erne forlovet med Pennant. Men da hun fandt ud af Pennants utroskab, satte hun sin forlovelsesring til salg på Ebay. Foto: All Over Press

De mange eskapader udenfor banen ødelagde ifølge Pennant ikke kun en lovende fodboldkarriere, der efter årene i Liverpool for alvor gik ned ad bakke.

I sin nye bog advarer den tidligere fodboldstjerne morgendagens stjerner, der kommer op gennem rækkerne og får berømmelse, mod at blive afhængige af kvinder.

Utroskab og en promiskuøs tilværelse kan nemlig også koste forhold og ægteskaber, som det gjorde for Pennant. I en periode var han forlovet med glamourpigen Amii Grove, men efter hun tog ham i 'at spille på udebane', afblæste hun forlovelsen noget så eftertrykkeligt.

'Jeg gav hende en stor forlovelsesring, men så fangede hun mig i at være utro flere gange, og det var det sidste søm i kisten. Hun auktionerede ringen bort på Ebay efterfølgende', skriver Pennant blandt andet om den forliste forlovelse.

Bogen rummer også en lang række andre, saftige detaljer om den nu 35-årige Pennants tid som flamboyant playboy.

Man kan eksempelvis læse en del historier om trekanter med andre kendte fodboldspillere og store udgifter til unge piger, der forlangte penge fra fodboldspilleren i faderskabssager.

Han har en søn med eks-kæresten Lara Murphy, men hende droppede han tilbage i 2011 for glamour-modellen Alice Goodwin, som han tre år senere blev gift med. De er fortsat sammen.