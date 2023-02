Tidligere statsminister indstilles til toppost

Svensk fodbold er udset til fremover at skulle ledes af en tidligere statsminister.

Fredrik Reinfeldt, der var Sveriges statsminister fra 2006 til 2014, er således blevet indstillet til posten som formand for Sveriges fodboldforbund (SvFF).

Det oplyser SvFF på sin hjemmeside.

57-årige Reinfeldt er blevet udpeget af en udvælgelseskomité, som har vurderet syv kandidater, herunder altså den tidligere statsminister.

Den tidligere generalsekretær i Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, Lars-Christer Olsson var også blandt kandidaterne.

Fredrik Reinfeldt forlod svensk politik i januar 2015 efter at have mistet statsministerposten året forinden efter et valg.

Den næste formand for SvFF vælges formelt på et møde i forbundet 25. marts. Vedkommende vil tage over efter Karl-Erik Nilsson, der har stået i spidsen for SvFF siden 2012.