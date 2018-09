Tidligere United-spiller blev blot 36 år: Hyldet af legender

Liam Miller blev blot 36 år gammel.

Han nåede at have en flot karriere som fodboldspiller, hvor han både optrådte for Manchester United, Celtic og danske AGF.

Tirsdag eftermiddag blev han hyldet ved en opvisningskamp mellem tidligere spillere fra Manchester United, Celtic og det irske landshold, som spillede på et udsolgt stadion i Cork, der er Liam Millers fødeby.

Pengene fra kampen går til Liam Millers kone og tre børn, som han efterlader sig. Derudover går noget af overskuddet til velgørenhed. Marymount Hospice, hvor Liam Miller tilbragte sin sidste tid, får blandt andre en lille del af pegene.

Kampen blev desuden streamet live via Manchester Uniteds sider på Facebook og Youtube, ligesom englændere kunne se den gratis på tv.

Det blev en målrig kamp, som endte 2-2 på scoringer af Denis Irwin, Louis Saha, Robbie Keane og Colin Healy.

Artiklen fortsætter under billedet...

Liam Miller var meget vellidt blandt AGF-fans på trods af det korte ophold i klubben. Foto: Claus Bonnerup

Liam Miller spillede i AGF tilbage i efteråret 2001, hvor han kom på lån fra skotske Celtic.

Han nåede at spille 18 kampe for de hvide fra Aarhus, før han vendte tilbage til Celtic allerede i foråret 2002.

Her blev han i et par år, før han rykkede videre til Manchester United, som han spillede 22 kampe for.

Det Irske landshold var han også omkring, her fik han 21 kampe og scorede et enkelt mål.

Manchester United Legender: Roy Carroll, Gary Neville, Denis Irwin, David May, Rio Ferdinand, Wes Brown, Nicky Butt, Louis Saha, Andy Cole, Ryan Giggs, Kevin Pilkington, Alan Smith, Roy Keane, Paul Scholes, Dion Dublin, John O'Shea, Michael Clegg, Quinton Fortune, Mikael Silvestre.



Celtic/Irland Legender: David Forde, Stephen Carr, Kevin Kilbane, Kenny Cunningham, Richard Dunne, Keith Andrews, Stephen McPhail, Andy Reid, Kevin Doyle, John Hartson, Robbie Keane, Damien Duff, Ian Harte, Paul Lambert, Graham Kavanagh, Stylian Petrov, Colin Healy, Shaun Maloney, Johan Mjällby.

