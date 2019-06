Til angreb efter bittert VM-exit: - Det var fejt

De tyske fodboldkvinder er færdige ved VM, og de havde tydeligvis svært ved at sluge 1-2-nederlaget til Sverige lørdag aften.

Der blev fældet flere tårer på banen i Rennes, og der blev fyret hårde ord af sted efter det skuffende nederlag til svenskerne.

De tyske spillere var utilfredse både med kampens dommer og de svenske spillere.

De mente, at dommeren skulle have stoppet spillet, og at de svenske spillere skulle have stoppet op med at spille i optakten til Stina Blackstenius’ 2-1-scoring i begyndelsen af 2. halvleg.

Forud for scoringen var tyske Lina Magull og Hanna Glass i duel. Magull blev liggende på den svenske banehalvdel, men dommer Stephane Frappart fløjtede ikke af.

Hun lod spillet fortsætte, og det udnyttede Sverige til at sætte den afgørende scoring ind.

- Det er mærkeligt, at dommeren ikke fløjter, og når hun ikke gør det, føles det fejt, at de svenske spillere fortsætter.

- De må have set, at hun lå der, sagde Melanie Leupolz ifølge Expressen, mens hovedpersonen, Lina Magull, mente, at dommeren så det og alligevel ikke gjorde noget:

- Vi taber kampen på, at spillet får lov at fortsætte. Sverige scorer i en situation lige efter.

De svenske spillere jubler efter Stina Blackstenius' 2-1-scoring. Foto: Emmanuel Foudrot/Ritzau Scanpix

Magull forlod den såkaldte mixed zone, hvor journalister har mulighed for at interviewe spilleren, i tårer, og på pressekonferencen undskyldte den tyske landstræner, Martina Voss-Tecklenburg, kvartfinalenederlaget.

- Jeg vil gerne bede om jeres forståelse for, at vi har brug for tid til at analysere, hvad der er sket. Det er klart, at det er en skuffelse, sagde hun.

For Tyskland var nederlaget ekstra bittert. Det er ikke kun en VM-semifinaleplads, som de nu har misset. Det var også OL-pladsen næste år. Svenskeren er derimod OL-klar efter sejren, der kom efter mange års skuffelser mod skrækmodstanderen Tyskland.

Sverige møder Holland i den ene VM-semifinale, mens England og USA mødes i den anden.

