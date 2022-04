Tilbageholdt i to timer af euforiske fans: - Det er kæmpestort hernede

Omringet af tusindvis af syngende fans, flag, brændende romerlys og blinkende politibiler kom Trabzonspors spillerbus natten til søndag kørende fra lufthavnen i Trabzon.

Eller rettere sagt 'trillende', for det var i det tempo, succesholdet, der netop havde vundet 3-1 på udebane over Adana Demirspor, havde kurs mod klubbens anlæg.

- Da vi landede klokken to, kunne vi først være hjemme klokken fire, fordi det tog to timer at komme hjem fra lufthavnen, fordi der var så mange glade og festende fans, der blokerede for bussen hele vejen fra lufthavnen og ud til træningsbanen.

- Det tog to timer, før jeg kom hjem, og normalt tager den tur ti minutter, lyder det fra Andreas Cornelius til Ekstra Bladet over en telefonforbindelse.

Cornelius er på 14 scoringer i ligaen. Senest Cornelius scorede flere end det i én sæson, var i 2012/2013 for FCK i Superligaen. Der nettede han 18 gange. Foto: Ritzau Scanpix

Kurs mod sensationelt mesterskab

Euforien er med andre ord til at mærke i Trapzon, hvor 38 års mesterskabstørke på lørdag kan tage en ende for byens hjerteklub.

Og en med en stor ære i det er klubbens topscorer, danske Andreas Cornelius.

- Det er sjovt, det er det sgu, griner Cornelius til spørgsmålet om, hvordan det er at være fodboldspiller i Trabzon lige nu.

- Det er sjovt rent sportsligt, fordi vi spiller godt, vi vinder kampene, og jeg scorer mål.

- Men det er også sjovt, fordi at fansene er så fanatiske, fortsætter angriberen.

Fankulturen er vild i Tyrkiet. Og siden jul er den dag for dag kun blevet vildere i Trabzon, hvor Şenol Güneş Stadium efter corona atter har kunnet danne ramme for 40.000 tilskuere, og hvor byens hjerteklub, Trabzonspor, er blevet udråbt som førende mesterskabskandidat.

- Før jul blev vi jo næsten udråbt til mestre allerede, så de har selvfølgelig været sindssygt glade. Det har været sjovt at opleve, fortæller Andreas Cornelius, der lørdag (igen) kom på tavlen.

Cornelius' første sæson i Trabzonspor tyder på at blive en sæson, der skriver sig i historiebøgerne i Tyrkiet. Foto: Ritzau Scanpix

Nu er Trabzonspor kun ét point fra at kunne kalde sig tyrkiske mestre. Og læg så oven i det, at de fører 1-0 over Kayserispor i semifinalen i den tyrkiske pokalturnering.

Der er ikke noget at sige til, at fansene i Trabzon slet ikke kan komme tæt nok på spillerbussen, når den triller gennem byen.

Biler stopper, når Corner går forbi

Cornelius selv går heller ikke fri af opmærksomhed i den nordøstlige by, der tæller 800.000 indbyggere.

Han er en af dem, folk stopper deres biler for.

- Jeg bor et sted, hvor jeg har hilst på de fleste, og det er i et lidt lukket område, så det er ikke så slemt, der hvor jeg bor.

- Men hvis man bevæger sig rundt, er det jo sådan, at alle, der kører forbi, nærmest stopper bilen og skal have et billede, hvis de får øje på mig. Og der danner sig hurtigt store køer, hvis jeg stopper op et sted, fortæller Cornelius.

- Så du kan ikke handle i fred i supermarkedet?

- Nej, det kan jeg ikke, griner Cornelius og fortsætter:

- Det er fint nok. De er flinke og glade, man skal bare lige tænke sig en ekstra gang om, hvor man tager hen.

I Parma var Andreas Cornelius en populær figur, men fansenes opmærksomhed på ham i Trabzon er ustoppelig. Foto: Tariq Mikkel Khan

Topscorertitel i sigte

Det skyldes næppe udelukkende Andreas Cornelius' letgenkendelige skandinaviske look, at han ikke kan gå på gaden i fred.

Den 29-årige angriber har nemlig siden sin ankomst fra italienske Parma sidste sommer gjort kometkarriere i Trabzonspor og sammenlignes med norske Alexander Sørloth, der i 19/20-sæsonen bombede løs for tyrkerne.

- Hvad putter de i dig dernede - du er skadefri, i topform og hamrer kasser ind på stribe?

- Det skyldes ikke et eller andet mirakel, smiler Cornelius.

- Det er jo bare, at jeg spiller på et godt hold, vi spiller godt, og jeg har nogle gode medspillere omkring mig.

- Der er ikke kun mig, der scorer mål. Vi har ligesom delt det ud over fire-seks spillere, som allesammen har bidraget til mål og assists, fortsætter han.

- For mig er det bare vigtigt at spille på et godt hold, som kan sætte mig lidt i scene, så vi kan udnytte de styrker, jeg har, og den måde, jeg kan score mange mål på.

Det succesfulde Trabzonspor-hold. Foto: Ritzau Scanpix

Cornelius' tal i ligaen hedder lige nu fem assists og 14 mål.

Det placerer ham ét mål efter de delte topscorere Kasimpasas Umut Bozok og Hatayspors Ayoub El Kaabi, der hver står noteret for 15.

Og topscorertitlen napper 'Corner' gerne.

- Det ville da være fedt at tage den med. Det håber jeg da lidt på. Jeg kan jo godt nå det, det er inden for rækkevidde, så hvorfor ikke gå efter det også?

- Jeg har det ikke som et overordnet mål, men nu kan jeg se, at nu er der få kampe tilbage og kun et mål, der skiller mig fra den, der har scoret flest, så den ville jeg da gerne tage med også, lyder det fra den sultne angriber.

Babylykke kan have spillet ind

Det er ikke kun sportslig succes, som Andreas Cornelius er beriget med i indeværende sæson. I oktober blev han og kæresten Anna nemlig forældre til Hugo.

- Bliver man en bedre fodboldspiller af at blive far?

- Ha, ha, det ved jeg ikke, om man generelt gør.

- Men jeg har været heldig, at Anna, min kæreste, har været rigtig god til det. Hun har fuldstændig styr på det, så jeg har stadig kunnet fokusere på fodbold.

- Ellers kunne man forestille sig, at man kunne miste lidt fokus eller miste lidt procenter rent fysisk, hvis man ikke får sovet og ikke får restitueret, men vi har fundet en rigtig god balance, hvor vi kan gøre det hele.

- Jeg ved ikke, om man bliver bedre, men det har da i hvert fald været en kæmpestor ting, og det har givet mig en kæmpe glæde, det er helt sikkert. Det kan da også godt være, at det giver noget på fodboldbanen, lyder det fra Cornelius.