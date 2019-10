Tjener styrtende på Instagram: Fodbold-stjerner i top

Lidt plat virker det, når Cristiano Ronaldo med forlorent smil og tommeltotten mod sky toner frem foran sine 186 millioner følgere på Instagram med sit eget CR7-duftevand i den anden hånd. Eller siger pæne ting om træningsudstyr og portugisiske feriedestinationer.

Men der er mening med galskaben.

Superstjernen tager sig nemlig temmelig godt betalt på sin personlige reklamesøjle. Faktisk tjener han i øjeblikket mere alene på det sociale medie, end han gør ved at spille fodbold i Juventus, viser en undersøgelse begået af Hopper HQ og Buzz Bingo.

Knap 48 millioner dollar modtog han for 49 opslag inden for et år. Det er rundt regnet 322 millioner efter dagens kronekurs, før revisorerne går i gang med at placere dem et sted, hvor der betales mindst muligt skat.

Ingen overgår Ronaldo i følgere på Instagram, men generelt klarer fodboldspillere sig godt der, når det gælder om at score reklamekroner. Barcelonas Lionel Messi henter ligeledes en solid skrå via sine reklamebilleder.

Han er toer på listen med 157 millioner kroner.

Fire andre, som er yderst kompetente med en bold optræder, optræder også i top-ti: David Beckham, Neymar Jr., Zlatan Ibrahimovic og Ronaldinho. De resterende er talentfulde til at være kendt.

Manager-ekspert afslører scoopet: Spillerne mange overser

Når det gælder betaling per opslag, nærmer ingen sig Kylie Jenner.

Reality-personligheden har modtaget 26 millioner kroner for sine seneste tre opslag, hvilket er lige i underkanten af ni millioner kroner pr. styk ...

Bedst indtjenende Instagram-konti 1. Christian Ronaldo (fodbold)

47,8 millioner dollar for 49 reklame-opslag 2. Lionel Messi (fodbold)

23,3 mio. dollar for 36 opslag 3. Kendall Jenner (realitykendis)

15,9 mio. dollar for 26 opslag 4. David Beckham (fodbold)

10,7 mio. dollar for 30 opslag 5. Selena Gomez (skuespillerinde m.m.)

8 mio. dollar for 9 opslag 6. Neymar Jr. (fodbold)

7,2 mio. dollar for 10 opslag 7. Zlatan Ibrahimovic (fodbold)

4 mio. dollar for 20 opslag 8. Kylie Jenner (realitykendis)

3,8 mio. dollar for tre (!) opslag 9. Ronaldinho (fodbold)

2,6 mio. dollar for 10 opslag 10. Khloe Kardasian (realitykendis)

1,2 mio. dollar for to opslag Kilde: Buzz Bingo / Hopper HQ

Se også: Utrolig Ronaldo-milepæl i stor nedtur

Se også: - Sov mere med Ronaldo end min kone

Se også: Messi afslører: Jeg var tæt på at forlade Barcelona

Se også: Stopper han? Ronaldo med opsigtsvækkende kommentar