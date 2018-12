Tjente to mio om ugen: Nu er han HELT på røven

Ghanesiske Asamoah Gyan er tilsyneladende helt på røven, og familien så ham ikke til jul. Alligevel er han ved at åbne et nyt luftfartsselskab

For ikke så længe siden tjente han næsten to millioner kroner – om ugen!

Nu har han angiveligt blot 5.000 kroner på kontoen. Og så har han igennem et halvt år svigtet sin familie, som heller ikke så ham til jul.

Den ghanesiske angriber Asamoah Gyan rammer åbenbart ikke skiven længere, hvis man skal tro historien om ham i flere medier, blandt andre The Sun.

Den store hyre tjente han i kinesiske Shanghai SIPG fra 2015 til 2017, hvortil han ankom fra Al Ain i Emiraterne efter at have scoret 123 mål i 120 kampe.

Inden da tørnede han ud for engelske Sunderland. Senest har han spillet for tyrkiske Kayserispor, som angiveligt ikke har betalt ham hans hyre.

Den 33-årige mand er blevet citeret for selv at sige, at han i dag er god for 600 pund, eller godt 5.000 kroner på sin tyrkiske bankkonto.

Kilder i familien fortæller, at han ikke har talt med sin kone og sine tre børn siden august. Han plejer til gengæld at dukke op til jul, men det gjorde han ikke i år, og så begyndte de at blive bekymrede.

Gyan besvarer ikke deres opkald, og der er tilsyneladende også en faderskabssag i gang, som afventer svar på DNA-prøver i januar. I første omgang blev det antaget, at det var Gyan, der havde efterspurgt testen, men nu fremgår det, at det er hans ældre bror, Baffour.

Gyan mødte Gifty i 2002 og giftede sig med hende i 2013, men nu ønsker han tilsyneladende skilsmisse, så han kan gifte sig med sin nye kæreste, Nina Atalah.

Asamoah Gyan er tilsyneladende røget helt på røven efter at have tjent to millioner kroner om ugen. Foto: AP

Den farverige historie har såmænd mere på paletten: Gyan prøvede sig selv af som boksepromotor i 2012, og i 2017 fik han angiveligt licens i Ghana til at åbne et nyt luftfartsselskab, Baby Jet Airlines.

Selv har han tilsyneladende ikke meget tilovers for historien, for på Twitter har han udsendt følgende:

Thanks to @MirrorFootball and @TheSunFootball for the hype — ASAMOAH GYAN (@ASAMOAH_GYAN3) 28. december 2018

Spørgsmålet, som alle nu gerne vil have besvaret i den sammenhæng, er, hvem der ler sidst i denne eksotiske sag.

