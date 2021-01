To år siden: Familien vil have svar

Det er præcis to år siden, at fodboldspiller Emiliano Sala styrtede i døden på vej til Cardiff. Familien søger et endegyldigt svar på tragedien

Argentinske Emiliano Sala blev i januar 2019 solgt til Cardiff City fra franske Nantes.

På vej til klubben styrtede flyet med fodboldspilleren dog i den engelske kanal, og Sala omkom på tragisk vis.

Salas lig blev senere fundet, mens pilot David Ibbotson aldrig er blevet fundet.

Familien kræver endegyldigt svar på hele episoden, oplyser de gennem familiens advokat David Machover.

- Det er en tragedie, at der er gået to år siden Emilianos død, og vi ved stadig ikke nøjagtigt, hvordan og hvorfor han døde. En efterforskning er den eneste måde at fastslå den fulde sandhed på, siger han ifølge engelske Sky Sports.

Sala bliver mindet. Foto: Sebastian Salom-Gomis/Ritzau Scanpix

Sådan så det ud, da Emiliano Sala blev begravet. I dag to år efter, søger familien stadig svar.

David Henderson, der angiveligt arrangerede flyvningen, mener ikke han er skyldig, men den fulde efterforskning er blevet udsat grundet corona.

- Jeg håber meget, at Dorset Coroner (retten i Bournemouth, red.) nu vil sætte en dato for, at undersøgelsen skal starte straks efter David Hendersons retssag, så Emilianos familie ikke behøver at udholde endnu en dyster årsdag uden svar, siger advokat David Machover.

Cardiff arbejder på en økonomisk hjælp til Salas familie.

Klubben siger, at den vil stå i spidsen for en international kampagne for donationer fra fodboldsamfundet.

Mindevideo for Emiliano Sala.

