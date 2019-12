Tog fusen på Liverpool: Bruger stadig præmien fra dengang

Zico var arkitekten bag Flamengos ydmygelse af Liverpool i 1981, og han kører stadig rundt i den Toyota Celica, han fik for at løbe om hjørner med Kenny Dalglish, Graeme Souness og resten af Bob Paisleys legendariske mandskab

Flamengo og Liverpool tørner sammen for anden gang som de forsvarende mestre for hver deres kontinent.

Det brasilianske mandskab tromlede henover de røde i 1981 med en stærk præstation fra Zico, der også kunne lade sig hylde som kampens spiller.

Den kåring førte en præmie med sig fra turneringens hovedsponsor Toyota. Zico scorede sig derfor en spritny Toyota Celica for ydmygelsen af Liverpool-legenderne.

Den japanske bil må siges at være i den mindre flamboyante ende af, hvad fodboldspillere i dag ses køre rundt i. Med 38 år på bagen er det heller ikke til at sige, hvor længe Toyota havde regnet med, at Zico ville blive ved med at køre rundt i bilen.

I et interview med engelske The Telegraph fortæller helten fra 1981 dog, at han stadig kører rundt i sin 38 år gamle Celica.

Zico blev belønnet med en Toyota Celica for sine målgivende afleveringer i finalen. Foto: Globo.com

Zico har kæmpet en del for at få bilen med sig. I de første år kunne bilen nemlig ikke komme med til Brasilien, da det ville være i strid med nationens regler for import. Den kom dog igennem kontrollen to år senere og er stadig køreklar.

- Jeg har den derhjemme og den fungerer. Den bliver stadig luftet engang imellem, siger Zico.

Den er et skattet minde fra brasilianernes triumf over et rigtigt stærkt Liverpool-mandskab.

- Liverpool var det bedste hold i Europa, og det blev de ved med at være. De havde rigtigt dygtige spillere med store tekniske kvaliteter, men vi spillede meget bedre fodbold, siger Zico.

Brasilianeren havde taktstokken på Flamengos mandskab, og han er ikke glemt af modstanderne på den anden siden. Ifølge Liverpool-legenden Graeme Souness var Zico den bedste spiller han mødte i sin karriere.

- Jeg ville se, hvordan han reagerede på en fysisk udfordring, men jeg kom aldrig tæt nok på ham til at finde ud af det.

Liverpools europæiske mestre fra Souness' tid kom aldrig hjem med verdensmesterskabet for klubhold, det har Liverpool muligheden for, når de møder Flamengo i finalen, som eksklusivt kan ses hos Ekstra Bladet.

