Top-træner melder klart ud: Vil være dansk landstræner

Da Jess Thorup vandt mesterskabet med FC Midtjylland, åbnede det nogle døre for ham i udlandet.

Belgiske Gent tog nemlig fat i ham, og efter korte forhandlinger blev de enige om, at han skulle skifte heden ud med en trænerpost hos dem.

- Havde du spurgt mig for tre uger siden, så havde jeg nok sagt, at det ikke er realistisk. Det var ikke en del af mine tanker. Mine tanker var i Midtjylland, siger han til DR.

Det blev dog en realitet, og efter to kampe i spidsen for den belgiske klub, har han nu fejret det samme antal sejre.

I skrivende stund ligger Gent på femtepladsen i den belgiske Jupiler League, og det må siges at være en forbedring, efter klubben kun vandt fire af de første ti kampe under den tidligere træner, Yves Vanderhaeghe.

Fokus er derfor i øjeblikket på at fortsætte den gode start i klubben.

Jess Thorup håber på, at succes i Belgien kan være med til at åbne døre for andre danske trænere, som gerne vil prøve sig af med et trænerjob i udlandet.

Det er dog ikke det eneste, som han håber, at det kan bringe med sig.

Han vil nemlig gerne være landstræner en dag.

- Det største, man kan opnå, det må være træner for ens land. Altså det at være landstræner. Selvfølgelig er det en drengedrøm, siger han.

Den danske træner skal føre sit hold ud til den tredje kamp tirsdag, hvor de møder bundholdet Mouscron.

Mulighederne er altså gode for tre sejre på stribe, hvilket må siges at være mere end en godkendt start på det belgiske eventyr.

