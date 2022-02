Topbrag gik helt amok: Fire røde kort efter kampen

Temperamentet var i fuldt flor, da FC Porto fredag aften tog imod Sporting i et sandt topbrag i den bedste portugisiske liga.

Spillerne gik generelt til makronerne gennem kampen, der var et møde mellem nummer et og to, men det var først efter slutfløjtet, at situationen røg helt ud af kontrol.

Undervejs var Sportings Sebastian Coates blevet sendt ud efter to gule kort, men efter kampen blev yderligere fire spillere præsenteret for et rødt kort.

Tabata og Joao Palhinha røg ud for gæsterne, mens den tidligere Real Madrid-stjerne Pepe sammen med målmand Agustin Marchesin fik endnu et rødt kort til samlingen.

Det var netop Pepe, der var centrum for balladen. Porto havde kæmpet sig tilbage fra 0-2 til 2-2 efter udvisningen til Sporting kort efter pausen.

I sjette og sidste minuts tillægstid kastede Pepe sig i græsset efter en duel i Sportings straffesparksfelt. Her blev han liggende og vred sig i smerte i godt og vel et minut, før kampen blev fløjtet af.

Billeder fra de efterfølgende minutter taler vist for sig selv.

Pepe forsøger at få hovedet på et indlæg. Foto: MIGUEL RIOPA/Ritzau Scanpix

Men rammes angiveligt i hovedet af en støvle. Foto: MIGUEL RIOPA/Ritzau Scanpix

Foto: Pedro Nunes/Ritzau Scanpix

Foto: Pedro Nunes/Ritzau Scanpix

Foto: Pedro Nunes/Ritzau Scanpix

De fire røde kort faldt efter kaotiske scener, hvor nærmest samtlige aktører var i karambollage. Op mod 40 personer kunne umiddelbart tælles på tv-billederne.

Balladen varede i mere end fem minutter efter slutfløjtet. Hver gang der var ved at falde ro på, formåede spillere og stab igen at få det til at slå gnister.

Topkampen endte 2-2, og dermed er Porto fortsat på førstepladsen foran netop Sporting. De har seks point ned til rivalerne.