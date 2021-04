Topscorer fyret: Sendte nøgenbillede af holdkammerat

Englænderen Gary Martin er ét af de store navne i islandsk klubfodbold, og i 2019 blev han topscorer i den bedste række på vulkanøen.

Onsdag er angriberen imidlertid blevet fyret af sin klub IBV Vestmannaeyjar, og årsagen er ganske opsigtsvækkende.

30-årige Gary Martin er blevet fyret efter at have taget et nøgenbillede af sin holdkammerat og delt det i et lukket chatrum med klubbens spillere.

Den pågældende spiller har efterfølgende sagsøgt Gary Martin.

- Vi er 15-20 spillere, som er med i et lukket chatrum, hvor vi sender Snapchats, fotos og beskeder til hinanden. Ofte er jeg blev udsat for små drillerier, og det har jeg ikke taget så tungt. I sidste uge tog jeg et billede inde i omklædningsrummet af en spiller, som lige var kommet ud af bruseren, og det billlede delte jeg med en kommentar, som var ment i sjov, fortæller Gary Martin ifølge 433.is og fortsætter:

- Mange syntes, det var sjovt, men det gjorde spilleren på billedet ikke. Han meldte mig til politiet og klagede til klubben, som har reageret ved at fyre mig. Jeg har mange gange rakt ud til spilleren, men han vil ikke mødes med mig. Jeg har sendt ham en besked, hvor jeg undskylder for at have såret ham, men han svarer ikke. Jeg har også opsøgt ham på hans bobæl, men han vil ikke tale med mig.

- Det er ikke det første nøgenbillede i vores chatrum. Der var eksempelvis et billede af mig fra i vinter, som jeg ikke kommenterede. Det vil mange kunne bekræfte. Men jeg respekterer spillerens følelser, og det var aldrig min mening at såre ham. Jeg prøvede blot at være morsom.

- Nu er jeg blevet anmeldt til politiet, og min kontrakt med IBV er blevet ophævet. Det betyder, at jeg er arbejdsløs og er tvunget til at fraflytte min lejlighed om tre dage.

Gary Martin har en fortid i dansk fodbold hos det nu hedengangne FC Hjørring, som han var udlejet til i 2011. Han spillede syv kampe for nordjyderne.