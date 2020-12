Topspiller slemt til skade i fyrværkeri-ulykke

Det er lidt af et nytårschok, der rammer Fodbold-Norge i disse timer, for de seneste meldinger fra flere tyrkiske medier går på, at det norske landsholds viceanfører Omar Elabdellaoui er kommet slemt til skade efter uheld med fyrværkeri.

De tyrkiske medie Cumhuriyet skriver, at den 29-årige Galatasaray-spiller holdt nytårsfest i sit eget hjem, men at han kom slemt til skade, da ukendt fyrværkeri eksploderede i ansigtet på ham.

Det forlyder, at Elabdellaoui er blevet kørt til det nærmeste sygehus, hvor det fortælles, at han er ramt i øjnene og risikerer at lide permanent synstab.

Tyrkiske milliyet skriver, at relevante personer i nordmandens klub Galatasaray skulle være informeret om hans tilstand, hvor Elabdellaoui har skader i ansigt og øjnene.

Medier i tyrkiet beretter, at Galatasarays vicepræsident, Abdurrahim Albayrak, er kommet til hospitalet for at besøge Omar Elabdellaoui.

ajansspor fortæller, at nordmanden er blevet overført til et privathospital, hvor lægerne kæmper for at redde øjnene, der skulle være 'alvorligt beskadiget'.

Det forventes, at Galatasaray selv vil informere om yderligere omkring den norske landsholdsspillers tilstand i den nærmeste fremtid.

Ekstra Bladet følger sagen...

