Tordner mod fans

I et opslag på Twitter tordner Josh Cavallo mod en gruppe af fans, der tiltalte ham homofobisk i en kamp

I oktober lettede han sit hjerte og stod frem med en hemmelighed, han aldrig havde delt med offentligheden.

Josh Cavallo er homoseksuel.

Det er i sig selv ikke bemærkelsesværdigt. Men når man er den første mandlige professionelle fodboldspiller til at dele det offentligt, var der ikke overraskende noget uhørt over det.

Hans mod affødte en positiv storm, og folk fra hele verdenen støttede ham og sendte stribevis af lykønskninger.

Men nu har den 22-årige Adelaide United-spiller oplevet det modsatte. Under en kamp mod Melbourne Victory i lørdags blev han udsat for tilråb af homofobisk karakter, hvilket fik ham til tasterne.

- Jeg kommer ikke til at lade, som om jeg ikke så eller hørte de homofobiske kommentarer, der kom i kampen i går (lørdag, red.). Der findes ikke ord for, hvor skuffet jeg er, skriver han i et længere opslag på Twitter.

Spilleren, der både kan varetage positioner i forsvaret og på midtbanen, understreger, at det ikke hører hjemme og bebuder, at sådanne episoder skal have større konsekvenser.

Et budskab, han ikke står alene med.

Det australske ligaforbund, A-League, har i en pressemeddelelse givet udtryk for, at de er triste over episoden, ligesom de vil undersøge Cavallos påstande.

- Det er ikke plads til mobning eller chikane i australsk fodbold, og vi har nultolerance over for sådan en adfærd, lyder det fra forbundet ifølge Sky Sports.

Også de to klubber - Adelaide United og Melbourne Victory - har fordømt tilråbene.

22-årige Josh Cavallo er en ud af meget få professionelle fodboldspillere, der er åbent homoseksuel. (Arkivfoto)

Stod frem i oktober

Det var i efteråret, at Cavallo i en video på Adelaide Uniteds hjemmeside, stod frem som homoseksuel.

- Jeg er fodboldspiller, og jeg er homoseksuel. Da jeg voksede op, havde jeg altid et behov for skjule mig selv. Jeg skammede mig, fordi jeg ikke troede, jeg kunne lave det, jeg elskede og være homoseksuel, sagde han dengang.

