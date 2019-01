Traditionsklub i kæmpe-kaos: Stjernespiller tilbyder unik hjælp

Den polske fodboldstjerne Jakub Blaszczykowski vil gå langt for at hjælpe sin tidligere klub Wisla Krakow fra at gå konkurs

Jakub Blaszczykowski huserede i næsten ti år på højre kanten i Borussia Dortmund med massiv succes, men inden karrieren for alvor tog fart internationalt, trådte den polske stjerne sine fodboldstøvler i den polske traditionsklub Wisla Krakow.

Netop Wisla befinder sig i et stormvejr af kaos. Klubben har massiv gæld og balancerer på randen af konkurs. I starten af 00'erne sad Krakow-klubben på polsk topfodbold med mange mesterskaber til følge, men i de seneste år har tvivlsom ledelse af klubben sendt dem på randen af ødelæggelse.

Længe har man forsøgt at sælge klubben, og i december lod det til, at der var bid fra en cambodisk erhvervsmand ved navn Vanna Ly. Men da pengene skulle overføres for købet af klubben, blev Ly pludselig syg efter en flyvetur, og man mistede al kontakt til ham. Det hele tog en mystisk drejning, der endte med, at handlen faldt igennem.

Siden er der kommet nye folk til, der kæmper for at holde liv i Wisla igennem forårssæsonen, indtil der muligvis kan komme en ny investor, der kan redde klubben.

Og her kommer Blaszczykowski ind i billedet.

'Kuba' er en national helt i Polen, som han har spillet 105 landskampe for. Foto: AP

'Kuba', som han kaldes i daglig tale, er i øjeblikket uden kontrakt, efter han senest optrådte for tyske Wolfsburg, og nu vil han altså hjælpe sin tidligere klub.

Først og fremmest har han stillet sig selv til rådighed for Wisla igennem foråret, hvis det skulle lykkes at holde klubben i live økonomisk. Og polakken vil ikke have løn for sine ydelser, det gør han ganske gratis.

Derudover yder han klubben et lån på 300.000 euro (2,2 millioner kroner, red.) sammen med en håndfuld andre velvillige folk med Wisla-hjerte. De penge skal forsøge at holde liv i skuden.

Flere polske medier - heriblandt Przeglad Sportowy - har de seneste måneder udpenslet, hvordan det er gået så galt for Wisla, som det er. Udover tvivlsom ledelse er der også beskyldninger om, at klubben er blevet brugt til at hvidvaske millioner, mens penge er forsvundet ud af klubkassen i en årrække. Det er først nu, at politiet er begyndt at kigge nærmere på sagen, som har hooligan-fraktionen Wisla Sharks i fokus.

Angiveligt har gruppen i længere tid terroriseret ansatte og siddet på de øverste poster i ledelsen.

Wisla Krakow ligger inden forårssæsonen på en 8. plads i den polske liga.