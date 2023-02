Trækker sig fra ligaen efter jordskælv

Den bedste tyrkiske liga er nede på 17 hold.

Fredag trak Hatayspor sig, og nu følger Gaziantep trop på baggrund af det alvorlige jordskælv, som anslås at have dræbt mere end 25.000 mennesker.

Ligesom Hatayspor har Gaziantep base nær epicentret. Begge klubber er placeret i den sydøstlige del af Tyrkiet nær Syrien, som også blev ramt af jordskælvet.

- Det lader ikke til at være muligt at fortsætte med sportslige aktiviteter under disse svære omstændigheder, lyder det blandt andet på klubbens hjemmeside.

- Vores kamp fortsætter for at hele sårene fra jordskælvskatastrofen, der ramte vores by og ti nabobyer 6. februar 2023. Efter sådan en katastrofe kan vi ikke engang tale om fodbold, lyder konklusionen.

Det er forventningen, at Süper Lig spilles til ende med blot 17 hold i stedet for de oprindelige 19. Gaziantep lå nummer ti inden jordskælvet, mens Hatayspor var nummer 14.

Det var oprindeligt planen at starte ligaen igen i næste weekend, men jordskælvet har fået forbundet til at udsætte genstarten til 3. marts.

