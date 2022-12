Træner blandt køer og får: - Vi har det kraftedeme godt i Europa

Tøjet er for småt, spillerne må slås om det varme vand i badet, og omklædningen har set bedre dage.

Men trods faciliteter, der føles som noget fra en anden tidsalder, trives David Jensen og familien godt under tyrkiske himmelstrøg.

- De der rygter om, at der går køer og får rundt om banerne i Tyrkiet, det kan jeg bare skrive under på. Det er fuldstændig rigtigt, lyder det med et smil fra den 30-årige keeper over en halvskrattende telefonlinje.

Jensen skiftede i sommers belgiske KVC Westerlo ud med Istanbul-provinsklubben Istanbulspor en times kørsel fra Tyrkiets tættest befolkede by.

Og det har han ikke fortrudt et sekund siden.

- Jeg synes, det er pissesjovt. Jeg kan godt lide tyrkerne og tyrkernes mentalitet, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

David, hustruen Mireille og døtrene Felina (5) og Hailey (2). Privatfoto

Annonce:

Noget helt, helt andet

David Jensen har ellers indtil nu oplevet lidt af hvert i klubben, der minder om alt andet end New York Red Bulls, hvor han inden lejeopholdet til Westerlo i den næstbedste belgiske række slog sine folder.

- Faciliteterne er den største kontrast. Mange steder er jeg mødt ind til træning, fået en kop kaffe i caféen, og morgenmaden har stået klar.

- Sådan er det ikke her. Der er ikke et hyggerum, hvor du går ind og spiller kort med drengene.

- Her er tøjet lidt for småt. Efter træning står man og slås om det varme vand. Tre af bruserne fungerer ikke. Og omklædningsrummet er færdigt, griner Jensen.

Men der er ingen klager, slår han fast. Han nyder snarere at opleve en anden form for fodboldtilværelse, end han tidligere har været vant til.

- Vi har det kraftedeme - undskyld ordforrådet - godt som fodboldspillere i Europa. Specielt i de større lande. Nej, hvor har vi det godt.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Omklædningsrummet i det tyrkiske. Privatfoto

Og brusekabinerne - hvor det varme vand ikke løber særligt længe. Privatfoto

Annonce:

Bliver klædt på af udlandet

I privaten har Jensen, hustruen Mireille og deres to små piger på fire og to år indlogeret sig i et hus, hvor ungerne frit kan lege i haven, og hvor trygheden er stor.

Mødet med den tyrkiske kultur og med søde og hjælpsomme tyrkere, der ikke kan stå for de lyshårede døtre, betyder dog meget for dem alle.

- Man bliver bare klædt på af at komme ud og se verden på den her måde. Som familie oplever vi en hel masse, og det giver os utroligt meget, lyder det fra Jensen, der ved en hurtig sammentælling kommer frem til, at familien er flyttet fem-seks gange, siden han i 2016 forlod FC Nordsjælland.

Han er med andre ord omstillingsparat - og det har man gavn af at være, når man spiller i en tyrkisk klub, hvor ændringer fra den ene dag til den anden heller ikke er usædvanlige.

- Da jeg kom til træning en dag, kom målmandstræneren ud af omklædningsrummet og sagde ‘jeg er færdig’.

Annonce:

- Det kom bare ud af det blå. Jeg var glad for ham. Han var rigtig god. Målmændene præsterede i kampene. Men præsidenten ville have et nyt trænerteam, så cheftræneren og hele hans stab røg ud.

- Det var et kæmpe chok, fortæller Jensen og uddyber, at Osman Zeki Korkmaz, som cheftræneren hed, et par måneder tidligere havde forlænget sin aftale til 2025.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der er masser af plads til de to døtre at boltre sig på. Privatfoto

- Man kan ikke redde hele verden

David Jensens egen aftale løber til 2024, men ambitionerne er ikke små hos den 30-årige keeper.

- Man stræber jo som fodboldspiller altid efter at komme så højt, man kan. Det er derfor, at vi gør det, vi gør. Nu har jeg heldigvis haft 13 kampe i den bedste liga i Tyrkiet, hvor jeg har gjort det godt, forklarer han.

Istanbulspor ligger næstsidst i Süper Lig, men Jensen fokuserer på at gøre en forskel, hvor han kan, og det er blevet positivt bemærket.

Annonce:

- Man kan ikke redde hele verden. Det er det, jeg har prøvet at fokusere på. At prøve at spille lidt for mig selv, hvad kan jeg personligt gøre for at bidrage til et pænt resultat, forklarer målmanden, der i indeværende sæson står noteret for femteflest redninger af alle målmænd i ligaen.

Og åbner Jensens gode præstationer større døre op i den tyrkiske Süper Lig, er han og familien ikke afvisende.

- I er klar på at pakke flyttekasserne endnu en gang?

- Det har vi prøvet før, ikke? Det vil vi være helt klar på.

- Vi er glade for Tyrkiet, så det er vores førsteprioritet, men Danmark - eller noget helt tredje - kan også blive aktuelt. Vi må se, hvad der skal ske, smiler Jensen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Superliga-drama: Hustru-tyveri, voldsdom og hån

--------- SPLIT ELEMENT ---------