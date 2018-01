Træner jubler over Bendtner: 'Det er et godt tegn'

Da Nicklas Bendtner i marts 2017 skiftede til Rosenborg, trak det store overskrifter i både Danmark og Norge. Men den danske fodbold-profil meldte sig klar til at tørne ud i den norske liga for at få karrieren på ret køl efter sine mislykkedes ophold rundt om i Europa.



Og den mission lykkedes. For Nicklas Bendtner scorede 19 gange i den norske liga, blev topscorer og havde dermed også stor andel i, at Rosenborg atter vandt det norske mesterskab.



Men hvad så nu?



Nicklas Bendtner har igen fået positiv opmærksomhed omkring sit navn, er tilbage på det danske landshold, har kun et år tilbage af sin kontrakt og kan derfor meget vel være på tale i klubber, der spiller i ligaer større end den norske.

Nicklas Bendtner vil blive i Rosenborg. Foto: AP

Men Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen har efter samtaler med Nicklas Bendtner nu en klar tro på, at den 29-årige dansker tager en sæson mere for det norske storhold.- Ting sker hurtigt i fodbold, men signalet er, at han har stor lyst til at være her, og vi har stor lyst til at have ham. Jeg bliver meget overrasket, hvis der sker noget andet, siger Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen - Det er definitivt et godt tegn, at han stortrives hos os. Foreløbig føler jeg mig tryg i troen på, at han bliver.Så indtil videre handler det for Rosenborg om at holde Nicklas Bendtner til lukningnen af den internationale transfervindue 31. januar, mens det norske vindue for spillerhandler strækker sig helt frem til 4. april.